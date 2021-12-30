Естонія надасть Україні ракети Javelin та гаубиці.

Також Таллінн обіцяє продовжити інструктувати вояків Збройних Сил України.

 

 

Міністерство оборони Естонії має намір надати Україні озброєння, включно з протитанковими ракетами Javelin та гаубицями калібру 122 мм. Про це повідомив у четвер, 30 грудня, начальник відділу міжнародної співпраці естонського військового відомства Пеетер Куймет (Peeter Kuimet). Він пояснив це занепокоєнням Таллінна нарощуванням російських військових сил на кордонах України.

 

«Естонія ухвалила принципове рішення через Міністерство оборони підтримати Україну озброєнням та боєприпасами в її нинішній складній безпековій ситуації. На даний час ми розглядаємо можливість надати Україні ракети Javelin для протитанкових ракетних систем, а також гаубиці калібру 122 мм та боєприпаси до них», – розповів Куймет інформаційному естонському порталу ERR.

 

Він додав, що передати це озброєння Україні можна лише за згодою продавця. «У випадку з Javelin Естонії буде потрібна згода США, у випадку з гаубицями – Німеччини та Фінляндії», – пояснив він.

 

Пеетер Куймет розповів також, що вояки естонської армії, зокрема спецпризначенці, військові медики інструктори з розвідки та артилерії, перебувають в Україні ще з 2014 року, з часу анексії Криму та початку російської інвазії на сході України. «Робота ця має тривати і приносити користь обом сторонам», – додав Куймет.

 

Він також зазначив, що завдяки досвіду українців естонська армія отримуємо «більш наочне уявлення про те, як виглядає конфлікт чи бойова сутичка з Російською Федерацією чи підрозділами, які вона підтримує». Куймет запевнив, що Естонія планує продовжити інструктувати вояків Збройних Сил України.

 

Нагадаємо, що ще 21 грудня міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас (Arvydas Anušauskas) за підсумками зустрічі з головами оборонних відомств Латвії Артісом Пабріксом (Artis Pabriks) та Естонії Калле Лаанетом (Kalle Laanet) повідомив, що країни Балтії готові надати Україні різну допомогу, включно з військовою.

30.12.2021

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