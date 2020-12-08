Велика Британія розпочала вакцинацію від COVID-19.

Проте у цій справі можуть виникнути проблеми з початком нового року, коли країна вийде зі законодавчого поля ЄУ.

Велика Британія у вівторок, восьмого грудня, першою зі західних країн розпочала масову вакцинацію від коронавірусу. Як повідомила телерадіокомпанія ВВС, першими заштрики отримають представники десяти визначених урядом груп ризику – люди, старші за 80 років, пацієнти будинків престарілих, а також медичні та соціальні працівники.

Загалом замовлено 40 мільйонів доз вакцини Pfizer/BioNTech. Перша партія з приблизно 800 тисяч доз уже доставлена ​​до Об’єднаного Королівства з Бельгії, де її виробляють.

Для вакцинації особі потрібно зробити два заштрики з проміжком у 21 день. Вакцинувати групи ризику планують до весни, а з травня 2021 року вакцина стане доступною для основної маси населення.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що цей процес не буде швидким – він закликав і надалі дотримуватися рекомендованих обмежень і правил гігієни.

Усім вакцинованим особам видадуть сертифікат про вакцинацію – невелику картку, на якій будуть вказані ім'я та прізвище, а також дата отримання першої та другої ін'єкцій.

Утім експерти прогнозують, що процес вакцинації у Великій Британії може зазнати ускладнень з першого січня 2021 року. Саме цього дня країна остаточно вийде зі законодавчого поля Європейської Унії. Тож для Об’єднаного Королівства більше не діятимуть правила спрощеного перетину митного кордону. Відтак усі вантажі з вакцинами Pfizer/BioNTech доведеться перевіряти й відповідно оформляти. Цей процес ускладниться тим, що норми зберігання зазначеної вакцини вимагають спеціальних умов – передовсім холодильних камер, які забезпечують температуру мінус 70 градусів за Цельсієм. А після розмороження вакцина буде придатною до споживання лише близько п'яти днів за температури у 2–8 °С.