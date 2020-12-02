Велика Британія першою в світі схвалила вакцину Pfizer від коронавірусу.

Наступного тижня на перших 20 млн британців чекає вакцинація.

Велика Британія стала першою в світі країною, яка схвалила вакцину Pfizer/BioNTech проти COVID-19 для широкого вживання. Про це у середу, другого грудня, повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на департамент охорони здоров'я країни. Об’єднане Королівство замовило першу партію на 40 мільйонів доз для 20 мільйонів осіб.

«Уряд сьогодні прийняв рекомендацію незалежного Агентства з регулювання лікарських засобів та медичних препаратів (MHRA) затвердити для використання вакцину Pfizer/BioNTech – від COVID-19», – йдеться у повідомленні департаменту. У відомстві зазначили, що цьому рішенню передували місяці ретельних клінічних випробувань та детального аналізу даних експертами MHRA, «котрі дійшли висновку, що вакцина відповідає суворим стандартам безпеки, якості та ефективності».

Вакцинація британців розпочнеться вже наступного тижня. Першими щеплення пройдуть літні люди і підопічні закладів закритого типу.

Нагадаємо, що вакцина Pfizer/BioNTech – спільна розробка двох однойменних фармацевтичних велетнів: американської компанії Pfizer і німецької BioNTech. Вона належить до категорії нового типу вакцин mRNA і містить в собі фрагмент генетичного коду вірусу, який став причиною світової пандемії.

Зазначені компанії оголосили про успішне випробування вакцини від COVID-19 ще на початку листопада 2020 року. Тоді розробники стверджували, що її ефективність становить понад 90%. З подальшими випробовуваннями медикамент продемонстрував ефективність на рівні 95%.