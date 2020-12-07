Головою Львівської районної ради обрали Андрія Сулима.

У приміщенні Пустомитівської районної ради сьогодні, 7 грудня, відбулося перше засідання новоутвореної Львівської районної ради. До ради Львівського району ввійшли 64 депутати п’яти партій: «Європейської солідарності», «Голосу», «Слуги народу», Об’єднання «Самопоміч» та ВО «Свобода». Кожна партія сформувала свою фракцію, повідомив заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод.

Фото www.facebook.com/Юрій-Холод

Партія «Європейська солідарність» отримала 30 мандатів: Богдан Шустер, Олександр Сироїд, Оксана Грабовська, Андрій Прокопів, Володимир Костик, Наталія Колодій, Ігор Лисий, Галина Драч, Данило Кривко, Олег Кузик, Ігор Зінкевич, Вадим Махніцький, Юрій Стечишин, Людмила Гера, Тарас Жеребецький, Мар'яна Кузьо, Михайло Василина, Ірина Кіянка, Андрій Вашківський, Андрій Сулима, Роман Гуменюк, Оксана Фостяк, Тарас Грень, Анатолій Матківський, Оксана Лучко, Володимир Фрис, Сергій Шимчак, Мар'яна Кричковська, Орест Миколайчук, Олександра Андрес.

У «Самопомочі» – 13 мандатів: Іван Мовчан, Анна Дідух, Наталія Алєксєєва, Олег Шмід, Віра Чванова, Тарас Стефанишин, Орися Богун, Ольга Браташ, Станіслав Горуна – Марія Пучніна, Оксана Чекайло, Михайло Сидорович, Володимир Івасюк, які замінили Юрія Лукашевського, Любов Давидович, Богданну Зубрицьку і Андрія Москаленка, котрі стали депутатами Львівської міської ради.

Фото www.facebook.com/Юрій-Холод

Партія «Голос» отримала 9 мандатів: Олег Котис, Марко Климовський, Ігор Лічнов, Галина Маївка, Володимир Деркач, Святослав Демків, Юрій Паславський, Ірина Мартин – та Роксолана Токарська, яка замінила Ігоря Шолтиса, котрий став депутатом Львівської міськради.

У ВО «Свобода» – 7 мандатів: Богдан Федун, Роман Плахтій, Олександр Марко, Ярина Вайда, Марта Ільчишин, Роман Любицький – та Євген Білінський, котрий замінив Андріяна Гутника, який став депутатом Львівської міськради.

У «Слуги народу» – 5 мандатів: Роман Домашовець, Андрій Марко, Назарій Щур, Наталія Серватяк – та Максим-Богдан Гнідець, який замінив Юрія Холода, котрий став депутатом Львівської облради.

Фото www.facebook.com/Юрій-Холод

Головою Львівської районної ради обрали представника партії «Європейська солідарність» Андрія Сулима. У результаті таємного голосування за нього віддав голос 41 депутат Львівської районної ради. Водночас за його найближчого опонента – представника партії «Самопоміч» Михайла Сидоровича проголосувало 12 депутатів, що навіть на один менше, ніж налічує фракція його партії в райраді.