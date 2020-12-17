Дослідження: На місцевих виборах проявилося п'ять центрів; серед них – Галичина і Волинь.

На минулих місцевих виборах в Україні проявилося п’ять великих гравітаційних територіальних електоральних центрів: Галичина, Волинь та Київ з одного боку та південь і схід – з іншого боку.

Про це пише український дослідник Віталій Руденький в аналітиці щодо переможців місцевих виборів.

На виборах найбільше голосів отримали партії "Слуга народу", "Європейська солідарність" та "ОПЗЖ". На рівні областей голоси Києва впливають на друге та третє місця переможців; без Києва друге місце отримує "ОПЗЖ".

"Місцеві вибори підкреслили тенденцію зміни портрету виборця проросійської ОПЗЖ. Їх підтримують дрібні міста, населенні пункти середнього розміру та невеликі територіальні громади півдня та сходу, рідше центру та півночі. Вплив цієї партії в довгостроковій перспективі згасає", – прокоментував Руденький.

Партія Шарія отримала лише 52 мандати. Кількість голосів, відданих за партію, не перевищує 120 тис. "Схоже, зірка цього проросійського блогера починає поволі згасати і головна мета його діяльності – глядачі російського телебачення в Росії", – констатував Віталій.

Підрахувавши голоси, віддані за різні партії в громадах із населенням понад 10 тисяч населення, аналітик склав мапу, на якій позначив центри мас голосування.

Партії "ЄС", "За майбутнє" та "Батьківщина" акумулюють у собі захід, центр і меншою мірою південь та схід. Партії "Голос" та "Свобода" збирають київські та галицькі голоси. Українська галицька партія – партія львовоцентричної Галичини, згідно з оцінкою Віталія Руденького.

"Слуга народу" еклектично поєднує усобі центр, південь, схід захід умайже однакові пропорції; вона займає проміжну позицію між національними і проросійськими силами. "ОПЗЖ" – проросійська партія півдня та сходу, "Опоблок" – партія винятково лінії розмежування.

Також на мапі видно безліч місцевих проєктів. На Закарпатті їх п’ять, в Чернівцях три, на Харківщині чотири (вони ділять між собою північ та південь області). Партія Пальчевського меншою мірою київська, ніж це випливає з медійних повідомлень.