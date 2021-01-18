Вибори міського голови в Борисполі виграв кандидат від "ЄС".

 

На повторних виборах міського голови Борисполя, які відбулися в неділю, переміг представник “Європейської солідарності” Володимир Борисенко.

 

За нього проголосувало понад 28% виборців, повідомляє рух "ЧЕСНО".

 

 

“За результатами підрахунку голосів у Борисполі представник ЄС і депутат міськради Володимир Борисенко набрав 28,41%. Його найближчий конкурент чинний секретар Броварської міськради Владислав Байчас депутат від “Слуг народу”, який балотувався як самовисуванець, посів друге місце і набрав 20,61%”, – сказано в повідомленні.

 

Народна депутатка Анна Скороход, яка пройшла в парламент від “Слуги народу” і згодом стала позафракційною, набрала менше 7% голосів у Борисполі.

 

У Борисполі призначили повторні вибори через смерть Анатолія Федорчука, який отримав найбільшу підтримку на виборах 25 жовтня 2020 року.

 

17 січня повторне голосування на виборах міського голови відбулося у Борисполі, Броварах (Київська область) та Новгород-Сіверському (Чернігівська область).

 

У Броварах переміг колишній "регіонал" Ігор Сапожко. Під час виборів спостерігачі та поліція зафіксували чимало порушень.

 

А в Новгород-Сіверському, що на Чернігівщині, перше місце посліа Людмила Ткаченко, висуванка партії "Рідний дім".

 

18.01.2021

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