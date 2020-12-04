ОПЕК погодився наростити видобуток нафти.

Проте збільшення відбуватиметься значно нижчими темпами, аніж передбачалося раніше.

Абдель Азіз бен Сальман Аль Сауд

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і 10 держав-партнерів (ОПЕК +), включно з Росією, в четвер, третього грудня, домовилися збільшити нафтовидобуток на 500 тисяч барелів на добу. Про це повідомив телеканал CNBC. Відповідна угода набуде чинності з січня 2021 року.

У подальшому рішення про наступну евентуальну зміну рівня видобутку (як у бік підвищення, так і в бік зниження) ухвалюватимуть на щомісячних зустрічах представників ОПЕК+ залежно від ситуації на ринку. Таким чином, темпи збільшення обсягів нафтовидобутку будуть значно повільнішими, ніж передбачалося раніше.

Це пов'язано з прогнозами про те, що потреба в паливі на світовому ринку на тлі пандемії коронавірусу продовжує залишатися невисокою. Окрім цього, експерти ОПЕК виходять з того, що вакцина від COVID-19 стане широкодоступною не відразу, а лише після певного часу. «Організувати поставки вакцини недостатньо. Настільки ж важливо, якщо не більше важливо, домогтися того, щоб люди нею користувалися», – підкреслив в зв'язку з цим міністр енергетики Саудівської Аравії Абдель Азіз бен Сальман Аль Сауд на підсумковому брифінгу.

Нагадаємо, що в квітні 2020 року на тлі пандемії COVID-19, яка призвела до падіння попиту на нафту і цін на енергоносії, держави-члени ОПЕК+ ухвалили рішення про сумарне скорочення обсягів видобутку нафти на 9,7 млн ​​барелів на добу. Це становило приблизно 10 відсотків поставок на світовий ринок. У серпні 2020 року об`єм видобутку нафти було збільшено на два мільйони барелів на добу. Очікувалося, що збільшення видобутку в такому ж обсязі відбудеться і в січні 2021 року.