Сесію Львівської міської ради проведуть 4 грудня.

Львівський окружний адміністративний суд у середу, 2 грудня, відмовив активісту Іванові Спринському у задоволенні позову про скасування постанови міської ТВК про визнання Андрія Садового переможцем другого туру виборів мера Львова, повідомила пресслужба суду.

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У суді Іван Спринський вимагав скасувати постанову Львівської міської ТВК від 25 листопада про реєстрацію Андрія Садового як міського голови Львова. Також він вимагав скасувати постанову ТВК від 27 листопада, в якій уточнювалась інформація щодо друку результатів виборів у ЗМІ та коригувались помилки. Спринський вважає, що ТВК спочатку видала постанову про реєстрацію Садового, а лише після цього прийняла від нього заяву з проханням зареєструвати його як міського голову. На думку Івана Спринського, такі дії ТВК порушують його права як виборця, однак не зміг аргументувати, яким чином, повідомив Zaxid.net.



Голова Львівської міської ТВК Ігор Сліпецький назвав позовні вимоги Спринського нелогічними і навів докази, що Андрія Садового зареєстрували міським головою після його відповідної заяви.



«ТВК встановила результати голосування, склала протокол, потім міський голова написав заяву. Після цього була винесена постанова про те, що він є обраний міським головою. Потім ми звернулися в газету «Ратуша» про друк постанови, але газета на той момент вже вийшла. Тому ми внесли зміну у постанову і звернулися у «Львівську пошту», де і надрукували постанову», – пояснив Сліпецький.

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Суд не побачив доказів порушення виборчих прав Івана Спринського винесенням постанови ТВК про реєстрацію міського голови Львова. Тому у задоволенні позовних вимог йому повністю відмовили.

Фото www.facebook.com/sprynskyi



Іван Спринський повідомив про намір осаржити це рішення в апеляційному порядку, на це у нього є два дні.

Разом із цим, тимчасова президія Львівської міськради уже визначилася із датою проведення засідання ЛМР для оголошення рішення щодо обрання та реєстрації міського голови. Засідання президії відбулося у понеділок, 1 грудня.



На засідання тимчасової президії Львівської міськради прийшли Петро Адамик від «Європейської солідарності», Юрій Мартинюк від «Варти» та Любомир Мельничук від ВО «Свобода». Представників від «Самопомочі» та «Голосу» на засіданні президії не було. Вони розглянули рекомендаційний лист голови Львівської міської ТВК.



«У листі я рекомендував тимчасовій президії Львівської міськради визначити час і місце проведення такого засідання, дати не пропонував», – повідомив голова міської ТВК Ігор Сліпецький у коментарі «Z».



Тимчасова президія прийняла рішення провести засідання сесії Львівської міськради у п’ятницю, 4 грудня, та запропонувала порядок денний.

Запропонували розглянути такі питання:

– оголошення результатів виборів другого туру Львівського міського голови та приведення до присяги новообраного мера та двох депутатів – Любов Давидович та Юрія Мельника, котрі ще не склали присяги;

– обрання секретаря ради;

– створення регламентної комісії для напрацювання нової редакції регламенту львівської громади;

– затвердження структури та персонального складу комісій Львівської міської ради.