Правляча партія Угорщини вважає, що Україна йде до "громадянської війни" на Закарпатті.

Депутати Європейського парламенту від правлячої партії Угорщини побачили зародження "громадянської війни" в неданвіх подіях на Закарпатті.

Про це йдеться у спільній заяві депутатів Європарламенту від партії "Фідес" та іншої угорської політичної сили сили, Християнсько-демократичної народної партії, що її цитує видання "Європейська правда".

"Українська влада створює на Закарпатті ситуацію громадянської війни. Ми вважаємо це ганебним і глибоко засуджуємо застосування озброєних сил українською владою проти лідерів і організацій угорської громади на Закарпатті", – ідеться у заяві.

Депутати назвали недавні обшуки на Закарпатті політично вмотивованими та спрямованими на залякування і тиск. На їхню думку, "скоординовані рейдерські дії проти законних організацій угорської меншини" нагадують "методи сталінської тоталітарної системи".

Депутати стверджують, що український уряд роками зневажає права угорської меншини. Зокрема, угорці знову взялися критикувати закони про освіту та про мову як приклад порушення прав національної меншини.

Нагадаємо, Служба безпеки України провела обшуки в організаціях угорської громади Закарпаття, закинувши їм підтримку сепаратизму.

МЗС Угорщини викликало посла України для демаршу. А МЗУ України запросило угорського.