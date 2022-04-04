Партія Орбана впевнено перемогла на парламентських виборах.

Це четверта поспіль перемога партії Fidesz в Угорщині, вона править країною вже 12 років.

 

 

Партія Fidesz прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана вчетверте поспіль здобула перемогу на парламентських виборах. Як повідомляє телерадіокомпанія ВВС, це сталося попри різку критику правлячої партії як усередині країни, так і з боку керівництва та багатьох членів Євроунії за тісні зв'язки між Будапештом і Москвою.

 

За результатами підрахунку 98 відсотків бюлетенів, на виборах, які відбулися у неділю, третього квітня, Fidesz, яка править країною вже 12 років, здобула 53,1 відсотка голосів виборців та перемогу в 88-ми одномандатних округах. За опозиційний альянс під керівництвом Петера Маркі-Зая (Peter Marki-Zay) проголосувало лише 34,9 відсотка угорців, які володіють виборчим правом, також його кандидати перемагають у 18 одномандатних округах. Ще 6,2% голосів здобув рух «Наша батьківщина».

 

Таким чином правляча партія може розраховувати на 135 місць зі 199 в однопалатному парламенті, тобто фактично мати в законодавчому органі конституційну більшість. Опозиційний блок може розраховувати лише на 56 мандатів.

 

Раніше експерти прогнозували, що вторгнення Росії в Україну сильно ускладнить кампанію Орбана, якому довелося маневрувати та пояснювати причину своїх надто теплих стосунків із російським президентом Володимиром Путіним. Утім він зумів використати цю обставину собі на користь. Угорському прем’єрові вдалося переконати більшість суспільства, що обіцянки опозиційного альянсу налагодити відносини з ЄУ можуть затягнути саму Угорщину у військовий конфлікт на боці НАТО. «Ліві уклали з українцями пакт, і якщо вони переможуть, то затягнуть Угорщину у війну», – стверджував він. Опозиція такі звинувачення категорично відкидала.

 

Сам Віктор Орбан засудив російську аґресію і не став накладати вето на санкції Європейської Унії щодо Москви, хоч і зазначив, що не погоджується з ними. При цьому він заборонив провезення будь-якої військової техніки для України через територію Угорщини. Орбан продовжує наполягати на тому, що тісні зв'язки з Росією мають безліч переваг, передовсім – надійність поставок газу.

 

Виступаючи після оголошення попередніх результатів виборів, Орбан заявив, що перемога стала для нього найприємнішою несподіванкою. «Ми здобули таку велику перемогу, що її можна розглянути навіть з Місяця, і вже точно – з Брюсселя. Ми захистили суверенітет та свободу Угорщини». Він зазначив, що досі в його політичної сили не було так багато противників. Окрім опозиційних партій, він назвав серед своїх опонентів бюрократів у Брюсселі, міжнародні ЗМІ та українського президента Володимира Зеленського, який різко критикував Будапешт за відмову пропускати в Україну озброєння.

 

Глава опозиційного альянсу та лідер громадського руху «Угорщина для кожного» Петер Маркі-Зай, визнаючи перемогу Орбана, зазначив, що причиною цього була налагоджена пропагандистська машина та домінування прихильників правлячої партії у ЗМІ.

04.04.2022

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