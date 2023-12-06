Правляча партія Угорщини виступила проти членства України в ЄУ.

Угорщина може заблокувати рекомендацію ЄК щодо початку перемовин із Києвом.

 

 

Правляча в Угорщині партія FIDESZ висловилася проти початку перемовин Європейської Унії з Україною щодо прийняття її до складу ЄУ. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наступного тижня на саміті Євроунії повинен висловитися проти позитивного рішення, наголошується у проєкті резолюції, яку FIDESZ подала до парламенту Угорщини в середу, шостого грудня. Про це повідомила газета Süddeutsche Zeitung.

 

На думку правлячої в Угорщині партії, пропозиція Єврокомісії (ЄК) щодо початку перемовин з Україною ретельно не продумана. У колі керівників 27 країн — членів ЄУ наростає занепокоєння з приводу того, що Угорщина може заблокувати рішення про початок переговорів з Україною щодо її прийняття до складу Євроунії.

 

Віктор Орбан ще в листопаді попереджав, що він має намір перешкодити ухваленню рішення про початок перемовин із Києвом. Адже таке рішення в ЄУ ухвалюється консенсусом, тобто глави держав та урядів усіх 27 країн Євроунії повинні схвалити рішення одностайно.

 

Європейські дипломати пояснюють позицію Орбана цілою низкою причин. По-перше, угорський прем'єр, на відміну від лідерів більшості інших країн — членів ЄУ, підтримує тісніші зв'язки з Росією, від якої його країна, як і раніше, сильно залежить у сфері постачання енергоносіїв. По-друге, Угорщина бажає посилити тиск на ЄУ з метою домогтися виплати багатомільярдних субсидій, заблокованих Єврокомісією через порушення правоконсервативного уряду Угорщини в низці сфер, у тому числі у сфері юстиції.

 

Орбан також критикує Єврокомісію, що та досі не дала детального аналізу про те, які наслідки для Євроунії може мати прийняття України. Йдеться про можливі фінансові наслідки, а також про окупацію Росією частини української території.

06.12.2023

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