На Свидовці екологи зауважили зникнення 90 гектарів унікальних лісів.

На території гірського масиву Свидовець екологи виявили рубки на ділянках, де росли праліси та квазіпраліси. Не дорахувалися природозахисники 90 гектарів унікальних лісів у Ясінянському лісгоспі на Рахівщині. Ці ділянки понад два роки чекали затвердження статусу як пралісові пам'ятки природи, але тепер вони втратили свою цінність, пише Zaxid.net.

Про виявлені масштані рубки сьогодні, 21 лютого, журналістам і громадськості повідомила прес-служба ГО "Дунайсько-Карпатська Програма". Під час польових обстежень науковці та природозахисники встановили, що у Довжанському лісництві втрачено понад 90 га ділянок пралісів та квазіпралісів. А це – 14% від усіх спірних ділянок на території Ясінянського лісгоспу.



Керівник ГО "Дунайсько-Карпатська Програма", кандидат біологічний наук Богдан Проць у коментарі Zaxid.net зазначив, що науковці зробили все можливе та сподівалися, що унікальні ділянки лісів з пралісами та квазіпралісами на Закарпатті, таки отримають охоронний статус. Однак значна частина цих лісів – тепер назавжди втрачена. "Польові дослідження ми проводили ще до снігопадів. Науковці виявили, що 90 гектарів вже знищені. На якихось ділянках проводили суцільні рубки, на якихось – самовільні. Проте, коли ми говоримо про праліси та квазіпраліси, то навіть незначне, на перший погляд, втручання людини, нищить їх", – розповів Богдан Проць.

За словами екологів, два роки вони чекали затвердження статусу пралісів. Вважали, що питання щодо спірних ділянок на території Ясінянського лісгоспу просто заморожене бюрократією. Проте скликання чергової офіційної комісії від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, яка мала б остаточно закріпити за пралісами природоохоронний статус. Проте, водночас, частину лісів просто поступово вирубували.

Заступник голови ГО "Дунайсько-Карпатська Програма" Анатолій Павелко пояснив журналістам, що, відповідно до методики визначення належності лісових територій до пралісів, квазіпралісів і природних лісів, комісія впродовж місяця повинна була надати остаточний висновок щодо цінності цих лісових ділянок. Однак чекали чомусь понад два роки, а цінний ліс так цього і не дочекався.

Наразі ГО "Карпатсько-Дунайська Програма" направила звіт про ситуацію з пралісами та квазіпралісами на Закарпатті до керівництва Мінприроди. Відповіді екологи поки що не отримали. Найголовніше зараз, кажуть, припинити масові рубки на території Ясінянського лісгоспу, зокрема, на тих ділянках, де попередньо були визначені праліси та квазіпраліси. А також потрібно відновити роботу комісії для надання лісам Свидовця статусу пам’яток природи.