Балух звернувся до громадськості вперше за три місяці.

В'язень Кремля Володимир Балух уперше після побиття звернувся до громадськості. У вересні Балух зазнав нападу у київському рекреаційному районі біля Дніпра, після чого провів цілий місяць у комі. Наразі Володимир відновлює своє здоров'я у реабілітаційному центрі.

"Вітаю, УКРАЇНО! Маю сьогодні привід і можливість вийти на зв'язок... Користуючись моментом "виходу у публічний простір", дякую усім, хто щиро вболівав, молився, вірив, допомагав, долучався. У т.ч. завдяки вам я живий і впевненно рухаюся до одужання!", – написав Балух на своїй сторінці у Facebook.

Раніше Володимир дав коротке інтерв'ю інтернет-виданню "Цензор.НЕТ", у котрому підтвердив, що на нього вчинили напад після конфлікту на ґрунті україномовності Балуха.

"Хотів ще прогулятися. І наразився на суперечку навколо мовного питання. Але як і що далі було – наче в тумані, детально не пам’ятаю. Це все сталося біля якогось закладу. До мене заговорив охоронець. А я йому зробив зауваження: "Чому кацапською говорите? Державною до мене звертайся". "Да йди ти нахер із своєю мовою", – почув відповідь. "Ти на роботі? То й говори як слід", – ви ж знаєте, я такого не можу пробачити", – пригадує Балух.

Володимир додав, що подальших подій не пригадує, бо "це все у мене як в тумані".

Балух повідомив, що він має впадину на правій частині черепа після операцій та видалення 120-міліметрової гематоми. Він пам’ятає усіх, розмовляє, читає, рухається та проходить курс реабілітації.

“Мене тут дуже “пресують”. У будні з ранку до вечора я зайнятий. На тренажерах ходжу по п’ять км, потім на велосипеді проїжджаю по 22 кілометрів. Таке відчуття, що мене готують до Олімпійських ігор. Тільки у вихідні дають спокій”, – розповів Балух.

Чоловік зазначив, що після того, як отямився в реанімації, спершу не відчував смаку страв. “Страшенно здивувався”, коли дізнався, що пролежав у комі понад місяць.

“Я вже звик до того, що немає частини кістки. Спокійно торкаюся голови, миюся. Інколи ввечері мене турбує головний біль. Але я цілий день себе навантажую – може, це з цим пов’язано”, – розповів Балух.

Нагадаємо, Володимира Балуха побили 8 вересня в Києві у районі Гідропарку.

Після побиття у Володимира діагностували важку черепну-мозкову травму; він пережив операцію.

У вересні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про затримання чоловіка, підозрюваного у нападі на Балуха. Той підтвердив, що вдарив Володимира – і далі Балух буцімто вдарився об доріжку. Згідно з версією підозрюваного, причина агресії – побутова сварка.