Лікарі поступово відновлюють самостійне дихання Балуха.

Медики почали поступово призвичаювати Володимира Балуха до самостійного дихання. Він продовжує поступово відновлюватися після важкої травми, завданої йому три тижні тому під час нападу в київському Гідропарку.

Про це повідомила співголова парламентської фракції партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook, покликаючись на лікарів Балуха.

“Вже третій тиждень наш Володя Балух перебуває в лікарні після злодійського нападу. Новини від лікуючих лікарів: "Пацієнт стабільний, без погіршення. Повної свідомості ще не має. Починаємо поступово тренувати до самостійного дихання", – зазначила вона.

Геращенко додала, що Балух мав би активно займатися виборами, бути "фронтменом" команди "Європейської солідарності" на виборах до Київської облради.

Кілька днів тому Ірина Геращенко повідомила, що медики почали виводити Балуха з медикаментозного сну. "Володимир періодично намагається розплющувати очі. Але ще потрібен час. Дуже тяжка травма", – прокоментувала Геращенко.

В'язня Кремля Володимира Балуха знайшли побитим 8 вересня вранці у столичному Гідропарку. У Володимира діагностували важку черепну-мозкову травму; він пережив операцію.

18 вересня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про затримання чоловіка, підозрюваного у нападі на Балуха. Той підтвердив, що вдарив Володимира. Згідно з його версією, причина агресії – побутова сварка.