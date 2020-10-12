Балух вийшов із реанімації – але не пам'ятає, що з ним трапилося.

 

Лікарі перевели Володимира Балуха із реанімації до нейрохірургічного відділення. В'язень Кремля пробув у реанімації понад місяць після того, як уночі 8 вересня його побили в Києві у районі Гідропарку. Нині Балух почувається вже ліпше.

 

Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко, соратниця Балуха по партії "Євроейська солідарність".

 

 

"Володю сьогодні, нарешті, після більш ніж місячного перебування в реанімації переводять в нейрохірургію. Він ще не розуміє повністю, що з ним – [не розуміє] що з ним сталося, де він перебуває", – переповіла пані Ірина.

 

9 жовтня Ірина Геращенко повідомила, що Володимир Балух уже перебуває при свідомості й дихає без апарата штучної вентиляції легень. "Почав говорити, але ще дезорієнтований, нічого не пам’ятає. Потрібен час. Це наслідки важкої травми", – розповіла вона.

 

Нагадаємо, в'язня Кремля Володимира Балуха знайшли побитим 8 вересня вранці у столичному Гідропарку. У Володимира діагностували важку черепну-мозкову травму, він пережив операцію. 

 

18 вересня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про затримання чоловіка, підозрюваного у нападі на Балуха. Той підтвердив, що вдарив Володимира. Згідно з його версією, причина агресії – побутова сварка.

 

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