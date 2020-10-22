В’язня Кремля Володимира Балуха виписали з Лікарні швидкої допомоги в Києві. Життю пана Володимира нічого не загрожує, далі він зможе продовжити лікування з реабілітологами.

Про це повідомила у Facebook громадська активістка Наталія Лютікова.

"Володимира виписали з Лікарні швидкої допомоги, завершився страшний етап болю і невідомості. Новий день Володя розпочне з реабілітації і підготовки до відновлення", – повідомила вона.

Зі слів Лютікової, Балуха у найближчі місяці чекатиме багато вправ для відновлення, а також професійне лікування "в одній із найкращих клінік країни".

Нагадаємо, Володимир Балух зазнав важкої черепно-мозкової травми внаслідок побиття у київському Гідропарку вночі на 8 вересня. Балух понад місяць провів у комі, а після реанімації кілька тижнів проходив лікування у нейрохірургічному відділенні.

Минулого тижня народна депутатка Ірина Геращенко повідомила, що Володимир Балух зіпнувся на ноги, читає – але нічого не пам'ятає з того вечора.