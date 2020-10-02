Балух прийшов до тями і може рухати руками та ногами.

В'язень Кремля Володимир Балух прийшов до тями і, зі слів медиків, може рухати кінцівками.

Про це повідомила народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко, покликаючись на слова лікарів.

"Хороші новини від лікуючих лікарів Володимира Балуха: «Пацієнт стабільний, відкриває очі, рухає руками і ногами! Динаміка позитивна! Потрібен час! Займаємось!»", – написала Геращенко у Facebook.

Нагадаємо, в'язня Кремля Володимира Балуха знайшли побитим 8 вересня вранці у столичному Гідропарку. У Володимира діагностували важку черепну-мозкову травму; він пережив операцію.

18 вересня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про затримання чоловіка, підозрюваного у нападі на Балуха. Той підтвердив, що вдарив Володимира. Згідно з його версією, причина агресії – побутова сварка.

Минулого тижня, після трьох тижнів медикаментозного сну, Балуха почали поступово призвичаювати до самостійного дихання.