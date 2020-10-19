Володимир Балух зіпнувся на ноги після місяця коми.

 

В'язень Кремля Володимир Балух, госпіталізований 8 вересня із важкою черепно-мозковою травмою після побиття, вже ходить.

 

Про це повідомила народна депутатка, соратниця Балуха із партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

 

 

“Лікарі написали, що Володя вже намагається розгадувати кросворди. Насправді йдеться про реабілітаційні методики. Володя в нейрохірургічному відділенні. Ходить, поступово відновлюється, читає. Сьогодні зробили контрольні знімки. Динаміка позитивна”, – поінформувала Геращенко.

 

На знимках із Балухом видно народного депутата Ахтема Чийгоза.

 

Минулого тижня лікарі перевели Володимира Балуха із реанімації до нейрохірургічного відділення. В'язень Кремля пробув у реанімації понад місяць після того, як уночі 8 вересня його побили в Києві у районі Гідропарку.

 

Після побиття у Володимира діагностували важку черепну-мозкову травму, він пережив операцію. 

 

18 вересня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про затримання чоловіка, підозрюваного у нападі на Балуха. Той підтвердив, що вдарив Володимира. Згідно з його версією, причина агресії – побутова сварка.

 

19.10.2020

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