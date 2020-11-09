Антиковідна вакцина від Pfizer і BioNTech показала 90-відсоткову ефективність.

Новини про вакцину покращили показники на світових біржах.

Американський фармацевтичний велетень Pfizer і німецька біотехнологічна компанія BioNTech оголосили в понеділок, дев’ятого листопада, що їхня вакцина проти коронавірусу на понад 90 відсотків ефективна в запобіганні COVID-19 серед осіб, у яких не було попереднього зараження. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

«Сьогодні великий день для науки і людства. Перша частина результатів нашої третьої фази клінічних випробувань вакцини від COVID-19 надає початкові докази того, що наш препарат здатний запобігти зараженню коронавірусом. Ми досягли цієї важливої ​​віхи у нашій програмі розробки вакцин у той час, коли світові це найбільше потрібно, адже показники захворюваності б’ють нові рекорди, заповнюваність шпиталів наближається до критичної межі, а економіка щосили намагається відновитися. Я думаю, що ми можемо побачити світло в кінці тунелю», – зазначив виконавчий директор компанії Pfizer Альберт Бурла (Albert Bourla).

Зазначені компанії розраховують отримати дозвіл на використання вакцини в надзвичайних ситуаціях у США наприкінці листопада. Якщо дозвіл буде отримано, то кількість доз вакцини буде спочатку обмеженою. Pfizer і BioNTech планують виробити 50 млн доз до кінця року, а в 2021 році – ще 1,3 млрд доз.

На тлі новини про вакцину зросли ф'ючерси на Dow Jones Industrial Average на 1458 пунктів, що означає приріст на відкритті більш ніж на 1400 пунктів.

Президент США Дональд Трамп уже відреагував на успіхи Pfizer і BioNTech – він назвав їх «прекрасними новинами». «Фондові ринки зростають, скоро з'явиться вакцина. Повідомляється, що вона ефективна на 90%. Які прекрасні новини», – написав Трамп у Twitter.

Президент-елект Джо Байден відреагував позитивно, але без ейфорії. За його словами, вчені оголосили про плани зареєструвати препарат до листопада і почати вакцинацію населення. Однак політик вважає, що перш ніж вакцина буде широко доступна населенню, мине ще багато часу. «До тих пір головною зброєю американців у боротьбі з COVID-19 будуть масковий режим і соціальна дистанція», – застеріг Байден.