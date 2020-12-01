Служба безпеки обшукала угорські організації на Закарпатті через підозру в сепаратизмі.

Служба безпеки України провела на Закарпатті обшуки у функціонерів одного із місцевих благодійних фондів через підозру в сепаратизмі. Офіційний Будапешт потрактував дії українських правоохоронців як переслідування і викликав посла.

СБУ у своїй заяві зазначає: "Наразі перевіряється інформація про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету України. Зокрема, вивчається можливе втручання у внутрішні справи нашої держави та заподіяння шкоди державній безпеці України через фейкове поширення дії законодавства Угорщини і юрисдикції її державних органів на окремі регіони нашої країни".

Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану "Велику Угорщину" та створення етнічної автономії на Закарпатті. Також вилучено комп’ютерну техніку, засоби зв’язку та інші матеріали, які слідчі будуть досліджувати як доказову базу протиправної діяльності фігурантів.

Досудове слідство також досліджує факти сприяння іноземній державі з боку окремих українських публічних діячів. Їх підозрюють "у підтримці державних органів сусідньої країни у веденні підривної діяльності на шкоду Україні, зокрема й у вчиненні дій із ознаками державної зради".

Згідно з інформацією видання Mukachevo.net, СБУ провела обшуки у будівлі Товариства угорської культури Закарпаття в Ужгороді, в помешканні голови ТУКЗ-КМКС Василя Брензовича, а також у офісах благодійних фондів – "Закарпатського центру економічного розвитку «Еган Еде»" та організації "За Закарпатський угорський інститут".

Товариство угорської культури Закарпаття заявило, що сприймає слідчі дії як безпрецедентне грубе втручання в свою роботу. На думку ТУКЗ-КМКС, ідеться про заплановану операцію, здійснену на сфабрикованих політичних звинуваченнях, метою якої є не лише унеможливити діяльність угорських організацій, а й залякати угорців Закарпаття та їхніх керівників.

"Вважаємо, що такі дії згубно впливають не лише на угорську меншину в Україні, а й на міжнародне сприйняття держави та значно шкодять відновленню добросусідських відносин між Україною та Угорщиною", – заявили в КМКС.

Глава міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто став на захист організації. На своїй сторінці у Facebook він назвав дії українських силовиків неприпустимими і запевнив, що буде захищати закарпатських угорців "на всіх міжнародних форумах".

"Попри обіцянки останнім часом та так звані спроби примирення, в переносному значенні, на жаль, в Україні і надалі основною політикою уряду залишається політика залякування угорської громади та антиугорськість", – сказав він.

Сійярто має намір порушити тему зі закарпатськими угорцями на вівторковій відеоконференції міністрів закордонних справ країн НАТО. "Неприпустимо, що країна, яка нібито прагне євроатлантичної та трансатлантичної інтеграції, постійно залякує та здійснює тиск на національну меншину, яка належить до однієї з країн-членів НАТО", – тисне угорський міністр.