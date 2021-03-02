Байден у 2014 році пропонував діяти проти Росії жорсткіше, ніж Обама.

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що теперішній президент Сполучених Штатів Америки, а тодішній віцепрезидент США Джозеф Байден пропонував дещо активніше протидіяти Росії, аніж це насправді робив Білий Дім.

Про це Клімкін розповів у інтерв'ю виданню "Європейська правда".

Колишній міністр запевняє, що від американців на початку 2014 року не лунало сигналу на кшталт "заспокойтеся і припиніть спротив".

"Я чув, що тоді казав Байден. А тепер він став президентом США. Ще на нашій першій зустрічі, пам’ятаю, він сказав таку фразу: "Я би зробив з того, що ти питаєш, перше, друге і четверте. І я буду намагатися це робити, але у мене є свій президент", – пригадує Клімкін.

"Не хочу казати, які саме там були пункти, тому що там йшлося про чутливі моменти, але він підтримував дії. Йшлося про військову допомогу і деякі додаткові кроки. І він це казав, не приховуючи, у присутності 7-8 людей зі своєї команди", – додав колишній очільник МЗС.

Він висловив упевненість, що нова адміністрація США підтримуватиме жорсткий опір України російській агресії. Клімкін нагадав, що Байден підтримував надання летальної зброї України.

Водночас він не став прогнозувати, чи збережеться така підтримка з боку США і надалі. "Скажу одним словом, щоби не розкривати деталі: він підтримував", – зазначив ексміністр.