"Я не став нічиїм слугою": Верховна Рада звільнила Рябошапку.

 

Верховна Рада на позачерговому засіданні 5 березня висловила недовіру генеральному прокурору України Руслану Рябошапці.

 

 

За постанову про його відставку проголосувало 263 народних депутатів у форматі союзу Зеленський-Медведчук.

 

На підтримку постанови проголосували 179 народних депутатів фракції "Слуга народу", 36 – фракції "Опозиційна платформа – За життя", 16 – групи "Довіра", 15 – групи "За майбутнє" і 17 позафракційних, інформує аґенція "Інтерфакс-Україна".

 

Фракції партій "Європейська солідарність", "Батьківщина" та "Голос" не дали жодного голосу.

 

У своєму прощальному виступі Рябошапка висловив гордість за свою роботу й ствердив, що дбав на посаді про незалежність власних дій.

 

Генпрокурор зазначив, що звертається безпосередньо до людей, але не до парламентарів. Він розповів, що протягом 28 років українська прокуратура була інструментом тиску і репресій, а реформа, яка нині відбувається в органах прокуратури, вже дає результати, зокрема очищення кадрів. Генпрокурор нагадав про прокурорів, які не пройшли атестацію. "Ті, кого ми позбулися, хочуть повернутися", – сказав Рябошапка.

 

Рябошапка розповів про конкретні дії за кожним напрямом і наголосив, що відсутність "посадок" не трактує як недолік роботи. "Політики хочуть посадок топ-корупціонерів... Але запит на справедливість – це не лише посадки", – наголосив генпрокурор.

 

"Я не став нічиїм слугою. Я був і залишаюся незалежним. А незалежного прокурора не можна змусити, його можна лише звільнити. І я йду. Але я йду, щоб повернутися", – сказав Рябошапка на завершення свого виступу.

 

Після цього він покинув залу засідань попри те, що за процедурою були передбачені запитання до нього з боку народних депутатів.

 

 

Згідно зі ст.131-1 Конституції України, генерального прокурора України призначає на посаду і звільняє з посади голова держави з відома Верховної Ради. Термін його повноважень становить шість років.

 

Водночас, згідно з п.25 ст.85 Конституції, до повноважень українського парламенту входить надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади Президентом генпрокурора; а також висловлення недовіри генпрокурору, що має наслідком його відставку з посади.

 

Згідно зі ст.51 закону "Про прокуратуру", генпрокурор звільняється з посади також у разі неможливості виконувати повноваження за станом здоров'я; порушення вимог щодо несумісності; набуття чинності обвинувальним вироком щодо нього; припинення його громадянства; подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням, з інших підстав.

 

Руслан Рябошапка був на посаді генерального прокурора України від 29 серпня 2019 року. До того часу він займав посаду заступника глави Офісу Президента, з травня до серпня 2019 року.

 

05.03.2020

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