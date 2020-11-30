Американці планують збудувати АЕС на Місяці та Марсі.

Це буде реалізовано в рамках програми Artemis.

 

 

 

NASA спільно з Міністерством енергетики США розробляє плани щодо будівництва атомних електростанцій на Місяці та Марсі. Зокрема, план спорудження АЕС на природному супутнику Землі передбачений програмою Artemis, яка спрямована на відновлення пілотованих польотів на Місяць. Про це повідомила телерадіокомпанія CNBC.

 

Перший політ майбутнього апарату до Місяця у рамках програми Artemis відбудеться 2021 року, й він ще буде безпілотним. Та вже за три роки, за планом, на супутник Землі полетять люди.

 

До 2026 року американська влада планує розпочати інший довготривалий проєкт – підготувати до запуску частини проєкту зі зведення на поверхні Місяця атомної станції. Наразі NASA і Міненерго звертаються з відповідними пропозиціями до представників промисловості. Оголошено конкурс для пошуку виробників, котрі втілять проєкт у життя.

 

Як зазначив керівник відділу ядерних технологій NASA Ентоні Каломіно (Anthony Calomino), на початках мова йтиме про блок потужністю 10 кіловатів.

 

Спершу станцію мають намір повністю зібрати на Землі, перевірити її безпеку та функціональність. Пізніше її хочуть транспортувати модулями на Місяць і там зібрати докупи. Станція мала б виробляти енергію для підтримання роботи дослідницького пункту.

 

Якщо проєкт з місячною АЕС виявиться успішним, NASA візьметься за реалізацію плану будівництва атомної станції на Марсі.

30.11.2020

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