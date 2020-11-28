Зеленський не розуміє, як можна прагнути знищити весь народ.

 

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять жертв Голодомору. Керівник держави не може збагнути, що сталінський режим поставив за мету знищити українців як народ.

 

Про це йдеться у зверненні, опублікованому на інтернет-сторінці Президента. 

 

 

"Щороку в останню суботу листопада у пам’ять та серце кожного з нас приходить страшний гість – це спогад про нелюдські злочини, які позбавили життя мільйони українців. У цей день душу нашої неньки України обпікає нестерпний біль, а на її очах тремтять сльози", – сказав Зеленський.

 

"Ми вшановуємо наших предків, згадуємо про чорні сторінки історії та роки, які понівечили шрамами серце нашого народу. 1921-й, 22-й та 23-й. 1946-й і 47-й. Та одні з найстрашніших – це 1932-й та 1933-й. Наслідком Голодомору, що визнаний геноцидом проти нашого народу з боку тоталітарного сталінського режиму, стали мільйони жертв серед українців. Це втрати, зіставні з тими, яких зазнала Україна у Другій світовій війні", – підкреслив Президент.

 

"Як можна прагнути знищити цілий народ? Чому й за що? Ми ніколи не зможемо цього зрозуміти. Ми ніколи не зможемо цього забути. Ми ніколи не зможемо цього пробачити", – здивувався керівник держави.

 

28.11.2020

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