Трамп посварився з президентом ПАР, приймаючи його в Овальному кабінеті.

Президент США закидав своєму гостю, що в ПАР переслідують біле населення.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп приймав у середу, 21 травня, в Овальному кабінеті Білого дому президента ПАР Сиріла Рамафосу. Зустріч, яку транслювали багато телеканалів, швидко переросла у сварку через твердження Трампа про «геноцид» білого населення Південної Африки. Про це повідомив телеканал CNN.

Як подає телеканал, на початку зустріч двох лідерів проходила в дружній атмосфері, але потім головною темою бесіди стало питання утисків білих громадян у ПАР. «У нас є тисячі історій, що розповідають про це. У нас є документальні фільми, у нас є новинні сюжети. Я міг би показати вам кілька речей», – заявив Трамп своєму співрозмовнику.

Після цього присутнім у залі було показано відео, на якому, як стверджує Трамп, наводяться докази геноциду білих фермерів у ПАР. На кадрах, за словами президента США, можна побачити поховання тисяч білих громадян.

Рамафос поставив під сумнів автентичність відеокадрів. «Вони сказали вам, де це (де розташовані ці могили – ред.)? Я хотів би знати, де це, тому що такого я ніколи не бачив», – заявив африканський гість. Трамп наполягав, що це кадри з Південної Африки. Він також показав стос роздрукованих статей, у яких, за його словами, йдеться про вбивство білих південноафриканців.

Південноафриканська делегація намагалася пояснити Трампу, що відбувається в ПАР, але президент США «залишався непохитним». «Мертві білі люди, мертві білі фермери», – стверджував він.

Рамафоса ж відкинув звинувачення Трампа в переслідуванні білих південноафриканців. «Якби мав місце геноцид білих фермерів, можу посперечатися, що цих трьох джентльменів тут би не було, включно з моїм міністром сільського господарства, його б не було зі мною», – сказав Рамафоса, маючи на увазі білих членів своєї делегації.

Президент ПАР також заявив, що в його країні високий рівень злочинності, але більшість жертв убивств – чорношкірі. «Люди, які, на жаль, гинуть унаслідок злочинної діяльності, – це не тільки білі люди, більшість із них – чорношкірі», – запевнив він.

За даними CNN, більша частина інформації, яку Трамп використовував під час зустрічі, щоб довести утиски білого населення в ПАР, «неодноразово спростовувалася». Телеканал не знайшов жодних свідчень геноциду в даних південноафриканської поліції. У ПАР є випадки вбивства білих південноафриканців, але, згідно з поліцейською статистикою, такі вбивства відбуваються не частіше, ніж інших мешканців ПАР.