Трамп вирішив не їхати на саміт G20 до ПАР.

За його словами, там відбувається геноцид білого населення.

 

                        президент ПАР Сиріл Рамафоса

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не має наміру брати участі в зустрічі голів держав G20, яка пройде в Південно-Африканській Республіці, в місті Йоганнесбурзі. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social. Господар Білого дому поскаржився на те, що в ПАР відбувається геноцид білого населення.

 

«Як можна очікувати, що ми поїдемо до Південної Африки на дуже важливу зустріч G20, коли конфіскація землі та геноцид є основною темою розмови? Вони забирають землю в білих фермерів, а потім вбивають їх та їхні родини. ЗМІ відмовляються повідомляти про це. Сполучені Штати призупинили всі внески на адресу Південної Африки. Чи це те місце, де ми хочемо проводити саміт G20? Я так не думаю!» – написав Трамп у Truth Social.

 

Нагадаємо, що в січні цього року президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса підписав закон, згідно з яким уряд за певних обставин може відчужувати земельне майно у суспільних інтересах, натомість пропонуючи «нульову компенсацію». Влада пояснила, що закон не дозволяє забирати землю довільним чином і для цього потрібна згода власника. Після цього президент США заявив про зупинення фінансової допомоги ПАР.

 

Саміт G20 проходитиме в Йоганнесбурзі з 21 до 22 листопада 2025 року. ПАР – перша африканська держава, яка прийматиме лідерів країн «двадцятки».

 

12.04.2025

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