Офіс Президента все ще чекає позитиву від "вихідного карантину". Всупереч статистиці.

Офіс Презилента пропонує українцям не робити передчасних висновків щодо впливу "карантину вихідного дня". Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко заявив: перші результати обмежувальних заходів, впроваджених 13 листопада задля зменшення кількості хворих на COVID-19, будуть помітні за тиждень. І вже тоді стане зрозуміло, чи потрібно застосовувати повний локдавн.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в інтерв’ю журналістському проєктові "Бацман", передає пресслужба ОП.

Він зазначив, що "карантин вихідного дня" спрямований на зменшення заражень у закладах громадського харчування, торговельних центрах, місцях масового скупчення людей тощо. "Ми намагаємося збити темпи зростання, щоби стабілізувати ситуацію. І за цей час збільшувати кількість ліжко-місць і ліжок із киснем та іншим обладнанням. Чи можливий локдавн, ми зрозуміємо після того, як пройдемо треті вихідні на карантині, й будемо ухвалювати рішення", – пояснив Тимошенко.

Заступник керівника Офісу Президента зауважив: немає чіткого показника граничної кількості нових випадків інфікування за добу, за якого медична система не буде справлятися – має значення також число тих, хто одужав, тривалість перебування в лікарнях тощо. Тому важливі показники кількості заражень та вільних місць у лікарнях.

"Якщо буде локдавн, то ми забезпечимо повну комунікацію, і вона буде заздалегідь. Це у випадку, якщо він буде", – сказав заступник керівника Офісу Президента.

Нагадаємо, на початку тижня Президент Зеленський, вийшовши із ізоляції в лікарні "Феофанія", прийняв доповідь посадовців на тему поширення ковіду. Керівник держави потрактував ефект "карантину вихідного дня" яко позитивний.

Водночас статистика поширення ковіду свідчить про те, що оптимізм Банкової аж надміру роздутий. За попередню добу маємо новий рекорд захворювань – понад 16 тисяч.

А графік приросту хворих на COVID-19 (середнє за тиждень до попереднього тижня) свідчить про те, що цей карантин не мав жодного впливу на динаміку.