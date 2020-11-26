ООН вважає, що вируб лісів становить загрозу для Карпатського регіону.

Програма Організації Об'єднаних Націй стурбована тим, що Карпатський регіон через кліматичні зміни і незаконну вирубку лісів опинився у небезпеці.

Про це заявила заступниця генерального секретаря ООН та виконавчий директор програми ООН з питань довкілля Інгер Андерсен, передає УНІАН.

Вона наголосила на необхідності посилення співпраці, яка матиме вкрай важливе значення, задля усунення зростаючих загроз для Карпат.

"Не робіть помилки: Карпатський регіон перебуває в реальній і безпосередній небезпеці", – сказала Андерсен.

Однією з головних загроз вона назвала незаконну вирубку лісу.

"Праліси в Карпатах та їхнє унікальне біорозмаїття зникає тривожними темпами, оскільки деревина незаконно вирубується і транспортується за межі кордонів гірського масиву держав. Це має безліч наслідків", – наголосила вона.

Андерсен нагадала, що в Україні впродовж останніх років сталося кілька спустошливих повеней.

"Села та дороги опинялися під водою. Мости були зруйновані. Люди загинули. А це, зокрема, пов’язано з кліматичними змінами. Але незаконні заготівлі лісу, що відбуваються під прикриттям труднощів, від яких постраждала Україна, знищили великі масиви лісу, які вбирають надлишкову воду та забезпечують захист від повеней", – сказала заступниця генсека ООН.

При цім вона нагадала, що впродовж минулих понад двадцяти років незаконна вирубка лісу коштувала Румунії понад 5 мільярдів євро.

"Лише у 2012 році близько 187 тис. кубічних метрів деревини було незаконно вирубано в Румунії… Ми повинні активізуватися, аби спершу зупинити, а потім усунути шкоду, завдану цим важливим екосистемам", – додала Андерсен.