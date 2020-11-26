ООН вважає, що вируб лісів становить загрозу для Карпатського регіону.

 

Програма Організації Об'єднаних Націй стурбована тим, що Карпатський регіон через кліматичні зміни і незаконну вирубку лісів опинився у небезпеці.

 

Про це заявила заступниця генерального секретаря ООН та виконавчий директор програми ООН з питань довкілля Інгер Андерсен, передає УНІАН.

 

 

Вона наголосила на необхідності посилення співпраці, яка матиме вкрай важливе значення, задля усунення зростаючих загроз для Карпат.

 

"Не робіть помилки: Карпатський регіон перебуває в реальній і безпосередній небезпеці", – сказала Андерсен.

 

Однією з головних загроз вона назвала незаконну вирубку лісу.

 

"Праліси в Карпатах та їхнє унікальне біорозмаїття зникає тривожними темпами, оскільки деревина незаконно вирубується і транспортується за межі кордонів гірського масиву держав. Це має безліч наслідків", – наголосила вона.

 

Андерсен нагадала, що в Україні впродовж останніх років сталося кілька спустошливих повеней.

 

"Села та дороги опинялися під водою. Мости були зруйновані. Люди загинули. А це, зокрема, пов’язано з кліматичними змінами. Але незаконні заготівлі лісу, що відбуваються під прикриттям труднощів, від яких постраждала Україна, знищили великі масиви лісу, які вбирають надлишкову воду та забезпечують захист від повеней", – сказала заступниця генсека ООН.

 

При цім вона нагадала, що впродовж минулих понад двадцяти років незаконна вирубка лісу коштувала Румунії понад 5 мільярдів євро.

 

"Лише у 2012 році близько 187 тис. кубічних метрів деревини було незаконно вирубано в Румунії… Ми повинні активізуватися, аби спершу зупинити, а потім усунути шкоду, завдану цим важливим екосистемам", – додала Андерсен.

 

26.11.2020

До теми

Поширити
Збруч
Помер перекладач Левко Грицюк
Завтра, у п’ятницю Львів попрощається із українським скандинавістом, журналістом, перекладачем та активним учасником літературного життя Левком Грицюком, який помер 25 листопада  у віці 37 років.
26.11.20 | | Штука
А нам – і Бога, і пана
Ірина Степаняк
Фільм  «Номери» унікальний тим, що його Олег Сенцов зрежисерував  дистанційно, із виправної колонії № 8 «Білий ведмідь» у місті Лабитнангі. Про що промовляє він до нас та які мікросюжети режисерської антиутопії вже давно стали сьогоденням?
26.11.20 | | Штука
Зневажені усіх країн, єднайтесь
Артуро Перес-Реверте
Нарешті ми маємо господарів, яких хочемо мати: фанатиків і опортуністів, яких підтримує інфантильне мислення мільйонів йолопів
25.11.20 | | Дискурси
Шопен без інстаграму
Марта Кузій-Андрущак
«Раніше було краще!» – так зручно ідеалізувати минуле і не бачити проблем часу. На що могли відволікатися сучасники Шопена якщо ґаджетів тоді ще не було? І що ж сьогодні може утримувати увагу слухача?
25.11.20 | | Штука
Основа соціального взаєморозуміння
Дослідження демонструє, як у людському мозку виникає емпатія та вміння поставити себе на місце іншого.
24.11.20 | | Наука
Дві розмови: з отцем і з владикою
кир Борис ҐУДЗЯК
«Досвід християнства, без сумніву, є радісним, але пасхальним, тобто в ньому завжди є як хрест, так і Воскресіння». Ювілей Президента УКУ
24.11.20 | | Минуле
Кинуті заньківчани
Надія Слободян
Міністерство культури спустило справу театру ім. М. Заньковецької на гальмах. Очікуваний «ревізор» так і не приїхав. Кримінальні провадження тривають.
24.11.20 | | Штука
Які заходи найефективніше стримують COVID-19?
Дослідники створили математичну модель, з якої випливає, що соціальне дистанціювання завжди запобігає поширенню COVID-19, а ефективність «соціальних бульбашок» та масок залежить від обставин.
23.11.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.