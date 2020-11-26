У Киргизстані хочуть позбавити російську мову статусу офіційної.

З відповідною ініціативою виступив член Конституційної ради країни.

 

 

Член Конституційної ради Киргизстану Садірдін Торалієв на засіданні у четвер, 26 листопада, запропонував прибрати з конституції країни норму про те, що російська мова є офіційною. Про це повідомив місцевий інформаційний портал 24.kg.

 

«Це, може, буде звучати радикально. Але моя пропозиція – залишити державною мовою тільки киргизьку. Я розумію: що більше мов знає громадянин, то краще. Ми багато чого досягли через знання російської мови. Але ми повинні ухвалити окремий закон і розвивати іноземні мови, а в конституції потрібно прописати статус тільки киргизької мови», – цитує його видання. За словами Торалієва, громадяни не вчитимуть національної мови, якщо у них не буде в цьому необхідність.

 

«Ми звикли до російської мови і сидимо з нею, як прив'язана собака. Такого не повинно бути. Ми можемо втратити свою мову. Людина така – поки її не зобов'яжеш, вона нічого не буде вчити», – заявив член Конституційної ради Киргизстану. Він додав, що потрібно створювати умови для розвитку киргизької мови, щоб у майбутньому не втратити її.

 

У Киргизстані російська мова, згідно з чинною Конституцією, має статус офіційної. У 2019 об'єднання політичних сил, яке намагалося провести конституційну реформу, пропонувало позбавити російську цього статусу. У жовтні 2020 року під час зустрічі з послом Росії виконувач обов'язків президента і прем'єр-міністр країни Садир Жапаров заявив, що це питання на порядку денному не стоїть.

 

Проєкт нової конституції Киргизії винесено на громадське обговорення 17 листопада. Документ значно розширює повноваження і роль президента республіки, яка, в разі прийняття поправок, фактично стане президентською, а не парламентською, як зараз. Окрім того, в країні пропонується створити новий орган – Народний Курултай, який буде «найвищим дорадчим, консультативним і координуючим органом». Його скликатиме президент.

26.11.2020

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