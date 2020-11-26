ТВК оголосила Андрія Садового переможцем виборів офіційно.

У Львові вчора, 25 листопада, ввечері Львівська міська ТВК оголосила офіційні результати виборів голови Львівської ОТГ: Андрій Садовий отримав 143 466 (62,25%) голосів виборців, Олег Синютка – 84 277 голосів. Різниця між кандидатами – 59 189 голосів.

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Явка виборців у другому турі становила понад 37%.

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Оголошенню результатів виборів передувало спільне звернення до ТВК, прийняте новообраними депутатами «Європейської солідарності», «Свободи», «Варти», «Голосу» та «Самопомочі», з проханням максимально пришвидшити публікацію результатів виборів міського голови й оприлюднити протокол першого засідання сесії.

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Після оголошення результатів виборів Андрій Садовий повідомив, що має намір прийняти присягу із новообраними депутатами на урочистій сесії за п’ять днів, оскільки це встановлений законом термін на їхнє оскарження.

Нагадаємо, у вівторок, 24 листопада, 34 новообрані депутати від партій «Європейська солідарність», ВО «Свобода» і «Варта» взяли участь у першій сесії Львівської міськради й обрали тимчасову президію. Депутати від «Голосу» і «Самопопомочі» участі у ньому не брали, пояснивши це тим, що їм не повідомили про сесію.

До слова, екзитполи компаній Liberty Report та Fama передбачали, що Садовий отримає майже 63% голосів виборців, а Синютка – близько 37%. Явка під час другого туру виборів голови Львівської ОТГ становила 39%, що більше, ніж було у першому турі.