Суд у справі MH17 відмовився розглядати альтернативні версії катастрофи.

Йдеться про версії, не пов’язані з російським «Буком».

 

 

Суд у Нідерландах, який розглядає справу про катастрофу Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines на Донбасі, відмовився надати додатковий час для обговорення альтернативних версій катастрофи. Таким чином єдиною версією, яку готові розглядати судді, залишаються висновки Міжнародної слідчої групи про те, що літак був збитий із російської зенітно-ракетної установки «Бук». Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Нагадаємо: раніше Міністерство оборони Росії та російський державний збройовий концерн «Алмаз-Антей» припускали, що авіалайнер могли збити ЗРК Збройних сил України. Також росіяни висували версію про збиття літака українським штурмовиком.

 

Проте слідство ці версії відкинуло, оскільки жоден радар не зафіксував польоту українського бойового літака в тому реґіоні у зазначений час. А щодо версії з українським ЗРК, то ймовірність пострілу з території, яку контролювали українські військовики, жодним чином не збігалася з допустимої траєкторією польоту ракети. Окрім того, свідки з числа місцевих жителів і колишніх бойовиків так званої «ДНР» спростували можливість пуску ракети з підконтрольної Україні території.

 

Захист одного з обвинувачених у причетності до інциденту росіянина Олега Пулатова просив суд розслідувати альтернативні версії катастрофи, проте голова судової колегії Гендрік Стейнгейс (Hendrik Steenhuis) заявив, що «клопотання повинно бути відхилено». «Перед стороною захисту не стоїть завдання довести правильність альтернативних сценаріїв події. У захисту немає необмежених прав на те, щоб вимагати додаткових розслідувань. Суд повинен домогтися того, щоб розгляд справи проводився без затягування часу», – зазначив суддя.

 

Слухання у справі про катастрофу літака Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines проводить Гаазький суд, слухання проходять в конференційному комплексі біля летовища Schiphol в Амстердамі, звідки 17 липня 2014 року вилетів літак. Серед обвинувачених у причетності до збиття літака і смерті 298 осіб – троє громадян Росії і один громадянин України.

25.11.2020

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