Партія "ОПЗЖ" під час мітингу водила на прив'язі жінку в національному костюмі.

 

Проросійська партія “Опозиційна платформа – За життя”, яку очолює кум президента Росії Віктор Медведчук, провела біля посольства Сполучених Штатів Америки в Києві пікет, під час котрого водила на прив'язі жінку в національному костюмі і змушувала її ставати на коліна. В такий спосіб прибічники "ОПЗЖ" протестували проти так званого “зовнішнього управління Україною”.

 

 

 

Цей пікет у вівторок активно висвітлююють проросійські видання, телеканали та сайти з медійного пулу Медведчука – ZIK, NewsOne, “112 Україна”, “Страна” та інші. Декотрі здійснювали трансляцію події в прямому етері.

 

Як переказує видання "Новинарня", під час акції молодик у масці, що зображує мільярдера Джорджа Сороса, накидав нашийник на дівчину в національному українському вбранні, водив її по колу на мотузці та ставив на коліна. Також звучали гасла: “Соросяку на гілляку”, “Ні зовнішньому управлінню”, “Тут господар українець – пам’ятай, чужинець”, “Америка вбиває”, “Сорос, геть з України” та інші.

 

Напередодні у телеграм-каналах набирали масовку на цей пікет, пропонуючи 130 гривень за особу. Вранці повідомляли, що пенсіонерів для участі в акції збирали біля станції метро “Берестейська”.

 

Організаторами дійства формально виступили так зване “молодіжне крило ОПЗЖ” та організація “Патріоти – За життя”, яку очолює нардеп Ілля Кива. Крім нього, на мітингу були присутні депутати від “ОПЗЖ” Анатолій Бурмич, Антоніна Славицька, Федір Христенко, Олександр Колтунович, Віктор Чорний.

 

Проросійські активісти також планували спалити опудало Джорджа Сороса, проте поліція забрала ляльку в активіста "ОПЗЖ”.

 

“Все більше українців розуміють: Україна знаходиться під зовнішнім управлінням США”, – передає меседж від Медведчука сайт ZIK.

 

24.11.2020

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