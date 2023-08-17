Фонди Сороса згортають свої програми у країнах ЄУ.

Натомість вони розширять діяльність в Україні, Молдові та Казахстані.

Фонди Джорджа Сороса, об'єднані у програму «Відкрите суспільство» (Open Society), з 2024 року зведуть до мінімуму фінансування своїх проєктів у країнах Європейської Унії. Натомість вони розширять свою діяльність у менш благополучних європейських країнах, які не входять до ЄУ, а також у інших частинах світу. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

У мейлах, розісланих співробітникам фонду, ідеться про те, що Євроунія досягла значних успіхів у підтримці демократії й більше не потребує допомоги у цій царині. Серед країн, у яких «Відкрите суспільство» має намір розвивати більше проєктів, згадуються Україна, Молдова, деякі балканські держави, а також Казахстан і Киргизстан.

«Зрештою, новий затверджений стратегічний напрямок передбачає відкликання та припинення значної частини нашої поточної роботи в Європейській Унії, зміщення нашого фокусу та розподілу ресурсів на інші частини світу. Ця зміна є не відображенням минулої роботи та численних внесків співробітників протягом багатьох років, а радше перспективним рішенням, яке базується на майбутніх можливостях чинити значний вплив», – йдеться в електронному листі.

Тим часом наміри «Відкритого суспільства» полишити Євроунію не схвалили деякі правозахисні організації. Наприклад, директор європейського офісу Transparency International Міхіль ван Гультен (Michiel van Hulten) заявив, що різке закриття програм Сороса в Європі у той час, коли «зростає популізм, а верховенство закону перебуває під загрозою», може звести до нуля багато досягнутих успіхів. Професор паризької бізнесшколи HEC Альберто Алеманно (Alberto Alemanno) висловив побоювання, що після відходу програм «Відкритого суспільства» лакуну, що утворилася, заповнять організації-донори консервативного і релігійного штибу.

Мережу фондів «Відкрите суспільство» створив американський мільярдер Джордж Сорос 1993 року. Її мета – розвиток демократії, захист прав людини, меншин і біженців, підтримка незалежних ЗМІ, культурних та освітніх ініціатив. Це одна із найбільших філантропічних організацій світу, її активи становлять близько 25 мільярдів доларів. У Росії «Відкрите суспільство» було визнано «небажаною організацією» ще 2015 року.