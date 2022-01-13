У Львівській філармонії покажуть дитячий балет «Мрії маленької Еліс».

У неділю, 16 січня, у Львівській національній філармонії відбудеться дійство для найменших з дитячим балетом «Мрії маленької Еліс». Вистава продовжує цикл «Сімейних концертів», організованих спільно із Центром музичного розвитку Tempo.

За задумом, маленька дівчинка Еліс мріє стати балериною. Біля свого дзеркала вона постійно танцює і уявляє себе на великій сцені. Напередодні Різдва дівчинка міцно засинає в очікуванні чуда, і потрапляє в прекрасний світ балету, де музика і образи змінюються так стрімко, що вона не тямить себе від щастя. Прокинувшись зранку, біля свого дзеркала вона знаходить подарунок – свої перші пуанти.

У програмі прозвучать композиції П. Чайковського, Е. Гріга, Ц. Пуні, Л. Деліба, Л. Мінкуса, Р. Дріго, А. Вівальді.

Серед виконавців: Олександра Мороз (скрипка), Вікторія Веретельник (вокал), Світлана Позднишева (фортепіано), Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії під батутою Сергія Хоровця та учні балетної школи L.Stage.

«Сімейні концерти» за участю Академічного симфонічного оркестру задумані для того, щоб познайомити дітей з усіма музичними інструментами симфонічного оркестр та розбудити любов до оркестрової музики в ранньому віці завдяки веселим, інтерактивним сімейним заходам. Концерти тривають менше години, а теми спеціально підібрані для дітей віком від 2 до 9 років. Також кожен захід включає 20 хвилин веселих передконцертних інтерактивів з унікальним музичним реквізитом за участі артистів симфонічного оркестру та аніматорів.

Вистава розпочнеться о 11:30, деталі за посиланням.

Фото philharmonia.lviv.ua