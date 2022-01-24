На Львівщині – рекордна кількість госпіталізованих з коронавірусом дітей.

У львівській обласній лікарні «Охматдит» на сьогодні, 24 січня, перебуває 97 дітей, хворих на Covid-19. Найменшому пацієнту – всього лише один місяць, найстаршому – 17 років. Усі діти в середньому стані, не потребують дихальної підтримки, повідомила пресслужба лікарні.

«Зараз стало менше ковідних пневмоній, частіше інфекція осідає у верхніх дихальних шляхах. Вона добре піддається лікуванню, за два-три дні вдається зняти симптоми і дитині суттєво легшає», – розповіла завідувачка Covid-зони Марія Синенька. За її словами, зараз, у порівнянні з осінню 2021 року, менше малих пацієнтів потрапляє у реанімацію з ускладненнями.

Проте, за інформацією медиків, у двох пацієнтів Covid-19 спровокував цукровий діабет. До того ж, у Covid-зоні «Охматдиту» збільшилася група дітей з онкогематологічною патологією (лейкози) – їх зараз аж десять.

«Ці діти потребують інтенсивного догляду і лікування, троє з них – у відділенні реанімації та інтенсивного лікування», – повідомили у лікарні.

У міській дитячій клінічній лікарні «Першого територіального медичного об’єднання Львова», що на вул. Пилипа Орлика, станом на сьогодні, 24 січня, госпіталізували 56 дітей: у 44 із них підтверджений коронавірус, а в інших – підозра на цю недугу.

Стан більшості госпіталізованих дітей – середньої важкості. Однак, одна дитина перебуває в реанімації, ще одна – кисневозалежна, повідомили у лікарні.

Як відомо, у зв’язку зі стрімким ростом захворюваності на Covid-19, у Львові посилили карантинні обмеження. Зокрема, відсьогодні перевели на дистанційне навчання учнів 5-11 класів.

У департаменті охорони здоровя Львівської ОДА, на Львівщині від Covid-19 уже вакцинували близько 8 тисяч 200 дітей.Вакцинувати можна дітей, віком від 12 років, котрі не мають протипоказів. Із 17 січня МОЗ зняв обмеження щодо вакцинації дітей – тепер для щеплення дитини від ковіду не потрібна довідка про рутинні щеплення, які проводять у перший рік життя, повідомив регіональний координатор з вакцинації від коронавірусу на Львівщині Олег Когут.

Нагадаємо, міська дитяча лікарня «ПТМО Львова» почала приймати діток, хворих на коронавірус 19 січня. Тут є можливість розгорнути 100 ліжок із доступом до кисню для пацієнтів.

Фото city-adm.lviv.ua, ukrinform.com