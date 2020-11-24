Прикарпатські науковці досліджуватимуть стоки з лікарень у зв’язку з пандемією covid-19.


Науковці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника з наступного року почнуть досліджувати вміст стоків із лікарень, оскільки у зв’язку з пандемією covid-19 в них спостерігається підвищений вміст фармацевтичних препаратів. Для очищення стоків від важких металів розробили ефективні сорбенти, а з польськими вченими – фотокаталізатори, які швидше руйнуватимуть токсини у воді.

 

 

Директорка центру хімічного матеріалознавства та нанотехнологій Прикарпатського університету Тетяна Татарчук. Фото https://kurs.if.ua


У Навчально-науковому центрі хімічного матеріалознавства та нанотехнологій Прикарпатського університету у межах проєкту, фінансованого Міністерством освіти та науки України, вже розробили сорбенти для очищення води від важких металів та токсичних органічних речовин.


«Сьогодні ми маємо зразки сорбентів, які дають змогу очищати воду від стронцію, від важких металів (таких, як нікель, хром), від радіонуклідів. У нас є публікації, які підтверджують це, і є готові сорбенти, які мають таку дію. Крім того, ми маємо магнітні сорбенти, так звані core–shell (ядро-оболонка). Перевага таких сорбентів у тому, що їх можна легко відокремити від води після того, як вони виконали свою функцію. Зовнішнє магнітне поле дозволяє цей порошок легко вилучити, і тоді вода залишається чистою», – розповіла директорка центру Тетяна Татарчук в ефірі «Суспільного. Карпати».

 

Щоб почати застосовувати ці сорбенти, необхідно налагодити моніторинг та аналіз стоків із лікарень – почати цю роботу науковці центру планують у 2021 році.

 

За словами Тетяни Татарчук, у зв’язку з пандемією в стоках із лікарень є підвищений вміст фармацевтичних препаратів, тому стає актуальним очищення від них стічних вод.

 

«Ми вже зробили перші кроки: відправили статтю в "Chemical Engineering Journal", де провели літературний аналіз стану цієї проблеми у світі, а з наступного року плануємо запровадити таке дослідження в лабораторії нашого центру», – повідомила вона.

 

Також прикарпатські науковці досліджують очищення води за допомогою фотокаталізаторів з польськими колегами з Ягеллонського університету в Кракові у межах проєкту «Фотокаталітичні гібридні системи для очищення води», який триватиме до кінця 2021 року.

 

«Фотокаталізатори – це речовини, здатні під впливом світла руйнувати токсичні речовини у воді. Як відомо, сонячний спектр складається з ультрафіолету (його вміст невеликий, до 5%) і видимого світла. Тож зараз науковці всього світу намагаються створити речовину, яка може працювати саме на видимому сонячному світлі. У нас на сьогодні є невеликі напрацювання, ми продовжуємо працювати в цьому напрямі, проте ми знайшли спосіб, як активувати фотокаталізатор, який вже є, і допомогти йому в три або й чотири рази збільшити свою активність», – пояснила Татарчук.

 

 

Фото https://pnu.edu.ua

 

До слова, Тетяна Татарчук, яка має індекс Гірша 20, понад 1100 цитувань та понад 50 наукових публікацій, стала однією з трьох лауреаток премії L’Oréal-UNESCO «Для жінок у науці» у 2020 році та отримала можливість реалізувати згадуваний українсько-польський проєкт «Фотокаталітичні гібридні системи для очищення води».
 

24.11.2020

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