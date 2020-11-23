Сьогодні у Львові прощаються з Романом Віктюком.

Львів’яни сьогодні, 23 листопада, прощаються із режисером Романом Віктюком.

Уранці біля помешкання Віктюків на площі Галицькій зібралися львів’яни, щоби провести режисера в останню путь. Похоронна процесія із домовиною рушила до Першого театру (колишнього Театру юного глядача) на вулиці Гнатюка, де колись Роман Григорович був спочатку актором, а потім режисером.

Прощання у театрі триватиме до 12:00. Тут відбудеться і громадська панахида, і виголошення прощальних промов.

Орієнтовно о 13:30 планується перенесення труни до церкви Святого Андрія на пл. Соборній, де відбудеться відспівування та молитовний чин.

О 14:30 похоронна процесія вирушить на Личаківське кладовище. Учасники церемонії, окрім родини, слідуватимуть за катафалком пішки, патрульна поліція буде ситуативно перекривати на вулицях рух транспорту.

Романа Віктюка поховають у родинному гробівці на полі поховань №70. Чин похорону планують розпочати о 15:00.

Учасників церемонії просять дотримуватися дистанції, одягати захисні маски та використовувати дезінфектори.

Медіа-хаб «Твоє місто» забезпечуватиме трансляцію прощання з Романом Віктюком із театру, церкви Св. Андрія та з Личаківського кладовища на своєму Youtube-каналі.

Нагадаємо, театральний режисер, народний артист України і РФ, уродженець Львова Роман Віктюк помер на 85-му році життя 17 листопада після того, як захворів на ковід.