Сьогодні у Львові прощаються з Романом Віктюком.

Львів’яни сьогодні, 23 листопада, прощаються із режисером Романом Віктюком.

 

 

Уранці біля помешкання Віктюків на площі Галицькій зібралися львів’яни, щоби провести режисера в останню путь. Похоронна процесія із домовиною рушила до Першого театру (колишнього Театру юного глядача) на вулиці Гнатюка, де колись Роман Григорович був спочатку актором, а потім режисером.

 

Прощання у театрі триватиме до 12:00. Тут відбудеться і громадська панахида, і виголошення прощальних промов.

 

 

Орієнтовно о 13:30 планується перенесення труни до церкви Святого Андрія на пл. Соборній, де відбудеться відспівування та молитовний чин.

 

О 14:30 похоронна процесія вирушить на Личаківське кладовище. Учасники церемонії, окрім родини, слідуватимуть за катафалком пішки, патрульна поліція буде ситуативно перекривати на вулицях рух транспорту.

 

Романа Віктюка поховають у родинному гробівці на полі поховань №70. Чин похорону планують розпочати о 15:00.

 

 

Учасників церемонії просять дотримуватися дистанції, одягати захисні маски та використовувати дезінфектори.

 

Медіа-хаб «Твоє місто» забезпечуватиме трансляцію прощання з Романом Віктюком із театру, церкви Св. Андрія та з Личаківського кладовища на своєму Youtube-каналі.

 

Нагадаємо, театральний режисер, народний артист України і РФ, уродженець Львова Роман Віктюк помер на 85-му році життя 17 листопада після того, як захворів на ковід.

 

ДЛЯ ДОВІДКИ

 

 

Роман ВІКТЮК народився 28 жовтня 1936 року у Львові.

 

Навчався у Державному інституті театрального мистецтва (Москва), після чого повернувся до Львова, де працював актором у місцевому Театрі юного глядача, а згодом – режисером.

 

Створив театральну студію при Львівському палаці піонерів.

 

Після цього Роман Віктюк працював у Твері, Вільнюсі, Одесі, Таллінні, Києві (Київський театр юного глядача), Саратові, Казані, Ризі, Ленінграді та Москві.

 

У 1991 році створив у Москві театр свого імені, де був головним режисером та художнім керівником.

 

У Львові спільно з Ігорем Подольчаком та Ігорем Дюричем заснував творче об’єднання Фонд Мазоха. Часто був гостем та учасником українських фестивалів і театральних проєктів.

 

Роман Віктюк став постановником близько 200 вистав, найвідоміші з них – «Служниці», «Федра», «Мадам Баттерфляй», «Лоліта», «Дама без камелій».

 

Він створив також танцювальну школу в Італії та філіал театру в Ізраїлі. Лауреат низки премій, зокрема театральної премії Maratea Центру європейської драматургії, премії «Київська пектораль», премії спілки театральних діячів України «Тріумф» та міжнародної премії Інституту італійської драми за найкраще втілення сучасної драматургії.

 

23.11.2020

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