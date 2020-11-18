На Личаківському кладовищі готуються до поховання Романа Віктюка.

Режисера Романа Віктюка планують поховати на Личаківському цвинтарі у Львові, щоб виконати його волю. Родичі уже почали займатися підготовкою родинного склепу до траурної церемонії.

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За інформацією з власних джерел, родичі Романа Віктюка налаштовані провести прощання із митцем для громадськості. Зокрема, розглядають Перший театр на вул. Гнатюка – колишній Театр юного глядача, де Роман Віктюк розпочинав творчий шлях.

Директор «Личаківського цвинтаря» Милайло Нагай підтвердив у коментарі «Z», що у Віктюків є родинний склеп на полі №70, де, зокрема, у 90-их роках XX століття були поховані батьки Романа Григоровича. За його словами, там також похований чоловік сестри Віктюка на прізвище Гриневич, та є вільні місця.

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«На цвинтар уже приходила племінниця, донька сестри режисера. Вони починають готуватися до похорону. Інформації щодо дати наразі немає, це залежатиме від того, коли саме його транспортують», – зазначив він.

84-річний режисер та театральний актор, народний артист України і РФ, Роман Віктюк помер 17 листопада у лікарні в Москві, куди був госпіталізований із коронавірусом 27 жовтня. Про це повідомила дирекція московського Театру Романа Віктюка. Дирекція Театру Романа Віктюка планує провести прощання із ним у п’ятницю, 20 листопада.