Прощання із Романом Віктюком у Львові відбудеться у понеділок.

У понеділок, 23 листопада, у Львові відбудеться прощання з режисером Романом Віктюком. Про це повідомила родичка режисера, яка проживає у Львові, Катерина Віктюк.
Фото https://vitalreal.com
Вона повідомила, що о 9:00 труну з тілом Романа Віктюка винесуть із будинку на пл. Галицькій, 7, де проживають його рідні. Буде здійснено переїзд до Першого театру на вул. Гнатюка, 11. Прощання у театрі розпочнеться о 10:00 і триватиме до 12:00. Опісля почнеться громадська панахида та будуть виголошені прощальні промови.
Орієнтовно о 13:30 планується перенесення труни до Церкви святого Андрія на пл. Соборній, де відбудеться відспівування та молитовний чин.
О 14:30 похоронна процесія вирушить на Личаківське кладовище на поле поховань №70, де Романа Віктюка поховають у родинному гробівці поруч із рідними. Чин похорону планують розпочати о 15:00.
Фото https://tsn.ua
Учасників церемонії просять дотримуватись дистанції, одягти захисну маску та використовувати дезінфектори.
Нагадаємо, театральний режисер, народний артист України і РФ, уродженець Львова Роман Віктюк помер на 85-му році життя 17 листопада після того, як захворів на коронавірусну інфекцію.
20.11.2020
ДЛЯ ДОВІДКИ
Роман Віктюк народився 28 жовтня 1936 року у Львові. Навчався у Державному інституті театрального мистецтва (Москва), після чого повернувся до Львова, де працював актором у місцевому Театрі юного глядача, а згодом – режисером. Створив театральну студію при Львівському палаці піонерів.
Після цього Роман Віктюк працював у Твері, Вільнюсі, Одесі, Таллінні, Києві (Київський театр юного глядача), Саратові, Казані, Ризі, Ленінграді та Москві. У 1991 році створив у Москві театр свого імені, де був головним режисером та художнім керівником.
У Львові спільно із Ігорем Подольчаком та Ігорем Дюричем заснував творче об’єднання Фонд Мазоха. Часто був гостем та учасником українських фестивалів і театральних проєктів.
Роман Віктюк став постановником близько 200 вистав, зокрема найвідоміших – «Служниці», «Федра», «Мадам Баттерфляй», «Лоліта», «Дама без камелій». Він створив також танцювальну школу в Італії та філіал театру в Ізраїлі.
Лауреат низки премій, зокрема театральної премії Maratea Центру європейської драматургії, премії «Київська пектораль», премії спілки театральних діячів України «Тріумф» та міжнародної премії Інституту італійської драми за найкраще втілення сучасної драматургії.