Прощання із Романом Віктюком у Львові відбудеться у понеділок.

У понеділок, 23 листопада, у Львові відбудеться прощання з режисером Романом Віктюком. Про це повідомила родичка режисера, яка проживає у Львові, Катерина Віктюк.

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Вона повідомила, що о 9:00 труну з тілом Романа Віктюка винесуть із будинку на пл. Галицькій, 7, де проживають його рідні. Буде здійснено переїзд до Першого театру на вул. Гнатюка, 11. Прощання у театрі розпочнеться о 10:00 і триватиме до 12:00. Опісля почнеться громадська панахида та будуть виголошені прощальні промови.

Орієнтовно о 13:30 планується перенесення труни до Церкви святого Андрія на пл. Соборній, де відбудеться відспівування та молитовний чин.

О 14:30 похоронна процесія вирушить на Личаківське кладовище на поле поховань №70, де Романа Віктюка поховають у родинному гробівці поруч із рідними. Чин похорону планують розпочати о 15:00.

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Учасників церемонії просять дотримуватись дистанції, одягти захисну маску та використовувати дезінфектори.

Нагадаємо, театральний режисер, народний артист України і РФ, уродженець Львова Роман Віктюк помер на 85-му році життя 17 листопада після того, як захворів на коронавірусну інфекцію.