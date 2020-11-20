Прощання із Романом Віктюком у Львові відбудеться у понеділок.

 

У понеділок, 23 листопада, у Львові відбудеться прощання з режисером Романом Віктюком. Про це повідомила родичка режисера, яка проживає у Львові, Катерина Віктюк.

 

Фото https://vitalreal.com

 

Вона повідомила, що о 9:00 труну з тілом Романа Віктюка винесуть із будинку на пл. Галицькій, 7, де проживають його рідні. Буде здійснено переїзд до Першого театру на вул. Гнатюка, 11. Прощання у театрі розпочнеться о 10:00 і триватиме до 12:00. Опісля почнеться громадська панахида та будуть виголошені прощальні промови.

 

Орієнтовно о 13:30 планується перенесення труни до Церкви святого Андрія на пл. Соборній, де відбудеться відспівування та молитовний чин.

 

О 14:30 похоронна процесія вирушить на Личаківське кладовище на поле поховань №70, де Романа Віктюка поховають у родинному гробівці поруч із рідними. Чин похорону планують розпочати о 15:00.

 

Фото  https://tsn.ua

 

Учасників церемонії просять дотримуватись дистанції, одягти захисну маску та використовувати дезінфектори.

 

Нагадаємо, театральний режисер, народний артист України і РФ, уродженець Львова Роман Віктюк помер на 85-му році життя 17 листопада після того, як захворів на коронавірусну інфекцію.

 

 

ДЛЯ ДОВІДКИ

 

Роман Віктюк народився 28 жовтня 1936 року у Львові. Навчався у Державному інституті театрального мистецтва (Москва), після чого повернувся до Львова, де працював актором у місцевому Театрі юного глядача, а згодом – режисером. Створив театральну студію при Львівському палаці піонерів.

 

Після цього Роман Віктюк працював у Твері, Вільнюсі, Одесі, Таллінні, Києві (Київський театр юного глядача), Саратові, Казані, Ризі, Ленінграді та Москві. У 1991 році створив у Москві театр свого імені, де був головним режисером та художнім керівником.

 

У Львові спільно із Ігорем Подольчаком та Ігорем Дюричем заснував творче об’єднання Фонд Мазоха. Часто був гостем та учасником українських фестивалів і театральних проєктів.

 

Роман Віктюк став постановником близько 200 вистав, зокрема найвідоміших – «Служниці», «Федра», «Мадам Баттерфляй», «Лоліта», «Дама без камелій». Він створив також танцювальну школу в Італії та філіал театру в Ізраїлі.

 

Лауреат низки премій, зокрема театральної премії Maratea Центру європейської драматургії, премії «Київська пектораль», премії спілки театральних діячів України «Тріумф» та міжнародної премії Інституту італійської драми за найкраще втілення сучасної драматургії.

20.11.2020

До теми

Поширити
Збруч
Миші мають індивідуальний стиль спілкування
Ультразвуковий спів мишей наділений індивідуальними ознаками.
19.11.20 | | Наука
Топ-10 технологій 2020 року
Попри карантин і пандемію, у 2020 році з'явилася низка перспективних технологій, які в майбутньому можуть здійснити революцію у транспорті, медицині, енергетиці та комп'ютерній галузі.
18.11.20 | | Наука
Всесвіт подібний на велетенський мозок
Ендрю Гріффін
Дослідження, базовані на підходах галицьких науковців, показали: хоча їхні масштаби шалено відрізняються, їхні структури на диво подібні.
18.11.20 | | Дискурси
«Давня Тисьмениця мала свій особливий вигляд…»
Тарас Пастух
 За Ґадамером, актуалізація слова веде до активізації всієї мови, а остання може сказати про все. Тому книжка про культурну самобутність Тисмениці розпочалася із пригадування слів, які спонукали реконструювати те, що за ними стояло.
18.11.20 | | Штука
Померла Марія Байко
Про це нині на своїй сторінці повідомив син української співачки, ректор Львівської національної академії мистецтв Володимир Одрехівський: « Відійшла у вічність моя мама…»
18.11.20 | | Штука
Онлайн для офлайн «Турандот»
Безпрецедентна постановка онлайн з митцями Польщі, Італії, Аргентини, Греції та України на сцені Львівської національної опери заповідає грандіозну прем’єру «Турандот» Джакомо Пуччині, присвячену 120-літтю театру.
17.11.20 | | Штука
Ох, який це удалий типаж!..
Надія Мориквас
Графомани надзвичайно беручкі й агресивні, завжди готові відгукнутися на потреби дня. Вони комфортно чуються, коли пристосуванство, маніпуляція, обезцінення слова вибудовують новітній синонімічний ряд. Боротися з ними неможливо, ігнорувати – також.
17.11.20 | | Штука
Народ і правда
Віталій Портников
Відповідальність за правду перетворює народ на цивілізовану націю і визначає ціну подвигу. Тільки відповідальність за правду дозволяє сказати, хто герой, а хто – кат, хто злочинець, а хто – жертва.
17.11.20 | | Минуле

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.