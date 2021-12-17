У Львові відбудеться вечір пам’яті Романа Віктюка.

Для вшанування режисера світової слави, львів’янина Романа Віктюка Перший театр у Львові сьогодні, 17 листопада, організовує вечір пам’яті та виставку з особистими речами маестро.

«17 листопада – роковини смерті Романа Віктюка. 17 грудня – 1 рік і 1 місяць від дня смерті. Для Романа Віктюка Перший театр – це початок і кінець. Тут він починав свою кар'єру як актора та режисера, тут він завершив свій життєвий шлях... Львів став точкою відправлення та повернення для легенди світового театру. Але завжди, за будь-яких обставин і в будь-якому місці, Віктюк говорив про те, що він українець і львів’янин», – повідомили організатори.

Сьогодні, 17 грудня, об 11:00 у церкві святого Андрія на пл. Соборній, яку відвідував Роман Григорович, коли бував у місті, відбулася поминальна літургія. Опісля провели молитовний чин на Личаківському кладовищі, біля гробівця родини Віктюків.

Виставка «Браво, Віктюк!» відкриється у фоє другого поверху Першого театру, що на вул. Гнатюка, 11, о 17.00.

«Виставка – це спроба перенестись у світ творчості Віктюка, де тонка межа між болем від втрати та очікуванням виходу маестро на поклони стерта зануренням у його театральний простір», – зазначили організатори.

На виставці відвідувачі побачать відтворення робочого місця маестро, його знамениті піджаки, численні фото з постановок різних періодів, оригінали архівних фото, що дозволить ближче познайомитись з Романом Віктюком та відчути його «повсякденність».

О 18.00 на сцені Першого театру відбудеться вечір спогадів. У камерній атмосфері друзі та колеги згадуватимуть історії знайомства та роботи з театральним режисером, а вирізки з відеоінтерв'ю різних періодів та фрагменти постановок нагадають всім про те, якою непередбачуваною та цікавою людиною був Роман Григорович.

Вхід на відкриття виставки вільний. Щоб потрапити на вечір спогадів – необхідно попередньо зареєструватися. Для тих, хто не зможе доєднатися особисто, влаштують онлайн-трансляцію на facebook-сторінці театру.

Нагадаємо, відомий театральний режисер, уродженець Львова Роман Віктюк відійшов у вічність торік, у 84-річному віці. Він похований у родинному гробівці на полі №70 Личаківського кладовища у Львові.

Фото facebook.com/TheFirstTheatre