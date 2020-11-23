Після підрахунку 97,6% голосів Андрій Садовий перемагає з відривом 25,6%.

Станом на 08:30 у Львові пораховано 97,6% усіх голосів виборців у другому турі виборів міського голови, лишилося уточнити дані 6 дільниць з 563. Андрій Садовий упевнено перемагає: 62,3% всіх порахованих голосів, Олег Синютка – 36,6%.

Нагадаємо, що за екзитполом студії Савіка Шустера, яка замовила дослідження у компанії Liberty Report, А. Садовий набирав 62,8%, за екзитполом Фами (на 20:00) – 62,1%.

Найвища підтримка А. Садового в Сихівському районі – 67,0%, найнижча в Личаківському – 58%.

Підтримка А. Садового в інших районах:

– Галицький – 61,6%

– Залізничний – 61,5%

– Франківський – 63,1%

– Шевченківський – 60,6%.

Залишилося порахувати результати на трьох дільницях Залізничного району, двох – Сихівського, однієї – Галицького, що не змінить відсоткового розподілу голосів.