Пролітаючи над замком Марсів

Ігор МАРТИНІВ

Z продовжує публікацію циклу відеооглядів визначних пам'яток Галичини, знятих з висоти. Здебільшого це замки, палаци, фортифікаційні та сакральні споруди, які руйнуються просто на очах, і наше покоління може виявитися останнім, яке ще має шанс побачити їх на власні очі. А тим часом руїни ці навіть у такому стані вражають своєю красою, величчю, вишуканістю архітектурних деталей. Особливо, коли дивишся на них згори, мов птах...

 

Палац в Судовій Вишні у XVIII столітті побудували тодішні власники міста графи Коморовські, а «замком Марсів» його називають на честь останніх господарів маєтку – магнатського роду Марсів.

 

Найбільший розквіт палацу та прилеглого парку припав на часи Яна Марса на початку ХХ століття.

 

Згодом у 1920-хроках його онук Кшиштоф Марс відновив маєток після руйнування у Першій світовій війні. Та уже в Другій світову замок знову понищили і пограбували.

 

Радянська влада влаштувала тут гуртожиток зооветеринарного технікуму. І уже в час незалежності, в 90-х роках сталася пожежа, після якої замок досі стоїть руїною і занепадає.

 

Кілька років тому на факультеті архітектури та містобудування Львівської Політехніки розробили проект реставрації палацу, а місцева влада готова передати інвестору залишки споруди за 1 гривню та виділити безоплатно землю з метою відбудови та проведення реставраційних робіт для створення Центру Євроінтеграції України.

Однак, поки що інвестора знайти не вдається.

 

 

 

20.11.2020

До теми

Поширити
Збруч
Двадцятий і живий! JAZZ BEZ
Від 4 по 6 грудня у Львові та ще 5 містах України та Польщі пройде XХ Міжнародний фестиваль сучасної імпровізаційної музики JAZZ BEZ – наймасштабніший за територією поширення джазовий фестиваль Європи.
20.11.20 | | Штука
Я – мала частина історії курбасівців
Ніл Флекмен
Львів справді мене прийняв. Дуже легко бути частиною Театру ім. Леся Курбаса, оскільки актори мають свої власні пропозиції, власні концепції бачення. Тут усі одне одного поважають – і творчий колектив, і адміністрація.
20.11.20 | | Штука
Турецька перемога на Кавказі
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
6-тижнева вірмено-азербайджанська війна продемонструвала, зокрема, що Туреччина стає надреґіональною потугою. Вона поступово вичавлює Росію з Кавказу та реґіону Чорного моря.
20.11.20 | | У світі
Роки спокійної рефлексії Богдана Задури
 Ігор Котик
Здатність сприймати світ у його мінливості й неоднозначності, оцінювати речі нестереотипно, виявляти парадокси, ставити складні питання – те, що привертає увагу у цій книжці, написаній на стику жанрів: спогади, художнє письмо, філософські рефлексії.
19.11.20 | | Штука
Миші мають індивідуальний стиль спілкування
Ультразвуковий спів мишей наділений індивідуальними ознаками.
19.11.20 | | Наука
Псалом мурмурандо
Януш Маєвський
в данину пам'яті Брунові Шульцу
18.11.20 | | Дискурси
Топ-10 технологій 2020 року
Попри карантин і пандемію, у 2020 році з'явилася низка перспективних технологій, які в майбутньому можуть здійснити революцію у транспорті, медицині, енергетиці та комп'ютерній галузі.
18.11.20 | | Наука
Всесвіт подібний на велетенський мозок
Ендрю Гріффін
Дослідження, базовані на підходах галицьких науковців, показали: хоча їхні масштаби шалено відрізняються, їхні структури на диво подібні.
18.11.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.