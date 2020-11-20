Пролітаючи над замком Марсів

Z продовжує публікацію циклу відеооглядів визначних пам'яток Галичини, знятих з висоти. Здебільшого це замки, палаци, фортифікаційні та сакральні споруди, які руйнуються просто на очах, і наше покоління може виявитися останнім, яке ще має шанс побачити їх на власні очі. А тим часом руїни ці навіть у такому стані вражають своєю красою, величчю, вишуканістю архітектурних деталей. Особливо, коли дивишся на них згори, мов птах...

Палац в Судовій Вишні у XVIII столітті побудували тодішні власники міста графи Коморовські, а «замком Марсів» його називають на честь останніх господарів маєтку – магнатського роду Марсів.

Найбільший розквіт палацу та прилеглого парку припав на часи Яна Марса на початку ХХ століття.

Згодом у 1920-хроках його онук Кшиштоф Марс відновив маєток після руйнування у Першій світовій війні. Та уже в Другій світову замок знову понищили і пограбували.

Радянська влада влаштувала тут гуртожиток зооветеринарного технікуму. І уже в час незалежності, в 90-х роках сталася пожежа, після якої замок досі стоїть руїною і занепадає.

Кілька років тому на факультеті архітектури та містобудування Львівської Політехніки розробили проект реставрації палацу, а місцева влада готова передати інвестору залишки споруди за 1 гривню та виділити безоплатно землю з метою відбудови та проведення реставраційних робіт для створення Центру Євроінтеграції України.

Однак, поки що інвестора знайти не вдається.