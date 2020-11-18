Франківськ і Долина увійшли до рейтингу найдемократичніших міст в Україні.

 

Івано-Франківськ посів третє місце, після Хмільника і Вінниці, у рейтингу «Індекс демократичності міст – 2020» за темпами впровадження інструментів місцевої демократії в органах місцевого самоврядування, у першій десятці також Долина. Загалом фахівці проєкту ПРОМІС оцінили демократичні практики та нововведення у 16 українських містах.

 

 

Фото http://pleddg.org.ua

 

«Аналітичний документ показує кращі практики впровадження інструментів місцевої демократії в містах України і стане у пригоді посадовцям та фахівцям ОМС, представникам громадських організацій та експертам, діяльність яких спрямована на посилення партисипативності міського врядування», – йдеться в повідомленні проєкту ПРОМІС.

 

У звіті відображено результати оцінювання стану впровадження 22 інструментів місцевої демократії, які забезпечують процедури залучення мешканців до планування й ухвалення рішень, прозорість діяльності, підзвітність органів і посадових осіб місцевого самоврядування, за 190 індикаторами. Лідерами у процедурах якості місцевої демократії стали: Хмільник – 66%, Вінниця – 61% та Івано-Франківськ – 51%. Найнижчі оцінки у рейтингу отримали: Ладижин – 3%, Яремче — 23% та Енергодар — 28%. На їхні позиції у рейтингу, зокрема, вплинуло те, що у них досі не ухвалені статути міст.

 

Зокрема вивчалися інструменти для залучення мешканців до планування та ухвалення рішень органів місцевого самоврядування (ОМС): положення про проведення громадських слухань; публічні консультації, електронні петиції, громадський бюджет; підтримка та розвиток діяльності органів самоорганізації населення; міські програми з розвитку громадської участі; інтерактивність сайту міської ради; залучення мешканців до формування місцевого бюджету / бюджетний регламент.

 

Фото http://pleddg.org.ua

 

У цій категорії Івано-Франківськ набрав 61 бал, а Долина – 44 із можливих 114 балів.

 

Також досліджувались інструменти щодо прозорості ОМС: онлайн-трансляція засідань ОМС; процедури прозорості роботи депутатів міської ради (положення про постійні комісії); відкритість інформації про роботу міської ради та виконкому; доступність інформації про порядок прийому мешканців в ОМС.

 

Фото http://pleddg.org.ua

 

У цій категорії Івано-Франківськ отримав 12 балів, Долина – 6,5 із 48. Це пояснюється тим, що у документах міських рад зовсім не передбачене можливість проведення онлайн-трансляцій засідань, а отже й створення їх архівів.

 

Третя група інструментів – це інструменти щодо підзвітності органів і посадових осіб місцевого самоврядування: відкрите звітування про використання бюджетних коштів; звітування міського голови, депутатів міської ради, її виконавчих органів; положення «Про проведення громадської експертизи діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування».

 

Фото http://pleddg.org.ua

 

У цій категорії Івано-Франківськ отримав 12 балів, Долина – 4,5 із 28. У Франківську найкраща процедура звітування міського голови та депутатів із усіх оцінюваних міст. Водночас, і в Івано-Франківську, й у Долині необхідно удосконалити процедури звітування про використання бюджетних коштів.

 

Детально ознайомитися із «Індексом демократичості міст–2020: Звіт про оцінювання стану впровадження інструментів місцевої демократії в органах місцевого самоврядування міст-партнерів Проекту ПРОМІС» підготовленого експертами на замовлення проекту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС), який упроваджує Федерація канадських муніципалітетів (ФКМ) за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади, можна за цим посиланням.

18.11.2020

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