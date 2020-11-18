Турецький парламент схвалив відправку військ до Азербайджану.

В Анкарі переконані, що відрядження військовиків у зону конфлікту відповідає національним інтересам Туреччини.

 

 

Генеральна асамблея Великих національних зборів (парламенту) Туреччини схвалила пропозицію президента країни Реджепа Таїпа Ердоґана про відправку турецьких військовиків до Азербайджану. Про це повідомила турецька інформаційна аґенція Anadolu. Сам Ердоґан заявив, що відрядження військ в зону конфлікту відповідає національним інтересам Туреччини.

 

Резолюцію підтримали правляча Партія справедливості і розвитку та провідні опозиційні партії – Республіканська народна партія, Партія національного руху і «Добра партія». Проти документа виступила лише Демократична партія народів.

 

В ході обговорення законопроєкту депутат від «Доброї партії» Ахат Андікан зазначив, що перемога Азербайджану в Нагірному Карабасі «дозволила викинути мрії про Велику Вірменію на смітник». «Вважаю, що саме зараз починається період, коли нагірно-карабаський конфлікт буде вирішений або за дипломатичним столом, або в рамках міжнародної політики. Азербайджан здобув почесну і історичну перемогу, ця перемога – відродження тюркського світу», – процитувала його слова аґенція Anadolu. Політик зазначив, що успіх Азербайджану має велике значення для самої країни, Туреччини і всього тюркського світу.

 

Відповідно до ухваленого меморандуму, турецькі військовики пробудуть на території Азербайджану один рік. Вони спостерігатимуть за дотриманням режиму припинення вогню між Баку і Єреваном.

 

Проєкт указу за підписом президента Реджепа Таїпа Ердоґана був представлений на затвердження законодавчого органу в понеділок, 16 листопада. У тексті документа звернуто увагу на умови спільної азербайджано-вірмено-російської заяви щодо Нагірного Карабаху, а також вимогу офіційного Баку щодо формування Спільного центру Туреччини і РФ з моніторингу за режимом припинення вогню.

 

В Указі Ердоґана нічого не говориться про можливість перебування турецьких вояків на території Нагірного Карабаху. У Москві переконані, що турецькі війська дислокуватимуться винятково на території Азербайджану, яка була до деокупації. Зокрема, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що турецькі миротворці не виїжджатимуть на територію Нагірного Карабаху. «Туреччина спостерігатиме за тим, що відбувається винятково на території Азербайджану», – зазначив він.

 

18.11.2020

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