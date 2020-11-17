Колишнім президентам Росії дозволили порушувати кримінальний кодекс.

Відповідний закон ухвалила Держдума РФ.

 

 

Депутати Державної думи РФ ухвалили в першому читанні законопроєкт про гарантії недоторканності колишнього російського президента. Цей документ, за твердженням його авторів, спрямований на те, щоб привести відповідний федеральний закон у відповідність до останньої редакції російської Конституції. Про це повідомив інформаційний портал Meduza.

 

Законопроєкт фактично дозволяє колишньому президентові вчиняти деякі злочини навіть після демісії. Автори законопроєкту пропонують прописати, що колишній президент в принципі «не може бути притягнутий до кримінальної або адміністративної відповідальності». Зараз за законом колишнього главу держави не можна притягнути до відповідальності за діяння, вчинені лише під час роботи на президентській посаді.

 

Колишнього президента, згідно із законопроєктом, можна буде позбавити недоторканності лише за тяжкі та особливо тяжкі злочини. При цьому законопроєкт ускладнює процедуру позбавлення колишнього президента недоторканності.

 

Окрім того, згідно зі законопроєктом, експрезидент може стати пожиттєвим сенатором і засідати в Раді Федерації.

 

Один з авторів законопроєкту, глава думського комітету з державного будівництва та законодавства Павло Крашенінніков, уточнив під час розгляду документа в парламенті, що нові положення поширюються лише на колишніх президентів РФ, але не на першого президента СРСР, тобто на Михайла Горбачова.

17.11.2020

До теми

Поширити
Збруч
Деструктор класики
Серія інтерпретованих інфант Веласкеса і пристрасть художника до моторошних деталей стають провідниками глядача у глибинний сенс його творів, якими зафіксовано стан передчуття неминучої катастрофи.
16.11.20 | | Штука
Російський профіт з Карабаху
Ґлен Говард
Спільні риси є, але конфлікт у Нагірному Карабасі не порівняти з конфліктом на Донбасі. В Азербайджані інший тип лідерства: зовсім інший керівник і централізована влада.
16.11.20 | | Галичина
Антитіла після певних застуд можуть захищати від коронавірусу
Деякі антитіла після коронавірусних застуд реагують і на SARS-CoV-2.
15.11.20 | | Наука
Фільм «Номери» Сенцова і Сеітаблаєва у Львові
Ув’язнене суспільство намагається побороти свої страхи та отримати свободу. У Номерів все підпорядковується верховному правителю – Нулю. Але життя змінюється з появою новачка, якому не відомі чинні закони. Номери хочуть самостійно вирішувати долю, отримати імена й творити новий світ.  
15.11.20 | | Штука
Іди, повертайсь!
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Ось я стою перед дверима твоїми. Прийшла. І стукаю. Щоби залишитися назавжди з тобою. У твоїй стороні. А мова?
15.11.20 | | Дискурси
Жінка за стіною
Ганна Улюра
Цей роман читають нині як книжку про жіночу автономію, про ціну, яку жінка платить, щоб усвідомити себе не дружино-мамою-господинею, а людиною, читають як високохудожній  феміністичний маніфест. Цілком підставово.
14.11.20 | | Штука
Достатньо зійти в льох?
Василь МАХНО
Кожен з нас може знайти перетин світів, хоча би у Белґраді – або у пивниці власного будинку...
14.11.20 | | Дискурси
Живий музичний ґрунт
Діана Горбань
Школа традиційної музики сформувала львівську спільноту, яка практикує українські танці та співи, створила коло людей, через яке надалі мандруватиме крізь покоління музика – те джерело, що дає наснагу кожному зокрема і силу нації назагал.
13.11.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.