Колишнім президентам Росії дозволили порушувати кримінальний кодекс.

Відповідний закон ухвалила Держдума РФ.

Депутати Державної думи РФ ухвалили в першому читанні законопроєкт про гарантії недоторканності колишнього російського президента. Цей документ, за твердженням його авторів, спрямований на те, щоб привести відповідний федеральний закон у відповідність до останньої редакції російської Конституції. Про це повідомив інформаційний портал Meduza.

Законопроєкт фактично дозволяє колишньому президентові вчиняти деякі злочини навіть після демісії. Автори законопроєкту пропонують прописати, що колишній президент в принципі «не може бути притягнутий до кримінальної або адміністративної відповідальності». Зараз за законом колишнього главу держави не можна притягнути до відповідальності за діяння, вчинені лише під час роботи на президентській посаді.

Колишнього президента, згідно із законопроєктом, можна буде позбавити недоторканності лише за тяжкі та особливо тяжкі злочини. При цьому законопроєкт ускладнює процедуру позбавлення колишнього президента недоторканності.

Окрім того, згідно зі законопроєктом, експрезидент може стати пожиттєвим сенатором і засідати в Раді Федерації.

Один з авторів законопроєкту, глава думського комітету з державного будівництва та законодавства Павло Крашенінніков, уточнив під час розгляду документа в парламенті, що нові положення поширюються лише на колишніх президентів РФ, але не на першого президента СРСР, тобто на Михайла Горбачова.