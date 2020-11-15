Наступним президентом Молдови стане проєвровропейка Мая Санду.

Згідно з результатами екзитполів, вона впевнено випереджає чинного президента, ставленика Кремля Ігоря Додона.

Республіка Молдова отримає нового, прозахідного президента. Принаймні про це свідчать результати екзитполу, який проводила соціологічна служба CBS-AXA на замовлення організації WatchDog. Кандидатка від проєвропейської Партії дії і солідарності, колишня прем’єр-міністерка Молдови Мая Санду (Maia Sandu) набрала 54,7% голосів. За чинного президента країни, представника проросійської Партії соціалістів Молдови Ігоря Додона, проголосувало 45,3% молдаван, котрі прийшли на виборчі дільниці. В ході проведення екзитполу було опитано 1983 осіб, відсоток відмови – 28%. Про це повідомив молдовський інформаційний портал IPN.

Соціологічна служба Intellect Group, яка проводила екзитпол у співпраці з центром SPERO демонструє ще більший розрив між кандидатами: Мая Санду – 54,8 відсотка, Ігор Додон – 45,2%. Про це повідомила румунська інформаційна аґенція AGERPRES.

Другий тур президентських виборів у Молдові відбувся в неділю, 15 листопада. За даними Центральної виборчої комісії Молдови, електоральна фреквенція становила 53%.

Нагадаємо, що перший тур виборів президента Молдови відбувся першого листопада. Він не виявив однозначного переможця. Як стало відомо після підрахунку Центральною виборчою комісією ста відсотків бюлетенів, чинний глава держави, лідер проросійської Партії соціалістів Ігор Додон, набрав 32,61%. За нього проголосувало 439 866 осіб. Головна конкурентка президента, голова Партії дії і солідарності та колишня прем'єр-міністерка Майя Санду отримала 36,16 відсотка підтримки виборців. За неї віддали свої голоси 487 635 молдован.