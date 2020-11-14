Ексголову спецслужб Вірменії затримали за підготовку вбивства прем’єр-міністра.

Артурові Ванецяну інкримінують також спробу узурпації влади.

Служба національної безпеки (СНБ) Вірменії в суботу, 14 листопада, затримала колишнього керівника цього відомства, а нині лідера партії «Айренік» («Батьківщина») Артура Ванецяна. Про це повідомив вірменський інформаційний портал News.am з покликом на пост у Facebook адвокатки Ванецяна Лусіне Саакян. Його підозрюють в узурпації влади і підготовці замаху на прем'єр-міністра Ніколу Пашиняна.

«Сьогодні Артур Ванецян був запрошений до Слідчого департаменту СНБ і затриманий. Влада інкримінувала йому брехливі підозри в узурпації влади і підготовці вбивства Ніколи Пашиняна… Політичні, антинаціональні переслідування переходять на наступний, потворніший етап. Були проведені незаконні обшуки в квартирі батьків керівника партії "Айренік" Артура Ванецяна, помешкання Артура Ванецяна обшукати не вдалося, оскільки правоохоронні органи навіть не змогли з'ясувати адресу квартири й отримали дозвіл на обшук за абсолютно іншою адресою», – написала Лусіне Саакян.

У четвер, 12 листопада, Спеціальна слідча служба Вірменії ухвалила рішення взяти під попередній арешт десятьох опозиційних політиків, у тому числі Ванецяна, лідера партії «Процвітаюча Вірменія» Гагика Царукяна і представника партії «Дашнакцутюн» Ішхана Сагателяна за звинуваченням в організації незаконних масових заходів. У ніч на п'ятницю їх всіх випустили з-під варти.

Акції протесту з вимогою відставки Пашиняна проходять у Вірменії з 10 листопада. Їхні учасники вимагають відставки прем’єр-міністра через його рішення підписати мирну угоду щодо Нагірного Карабаху.

Нагадаємо, що дев’ятого листопада лідери Вірменії та Азербайджану за посередництва Росії підписали угоду, яка передбачає припинення бойових дій і розміщення миротворців уздовж лінії зіткнення і вздовж Лачинського коридору, що сполучає Вірменію і Нагірний Карабах. Згідно з документом, сторони конфлікту зупиняються на зайнятих ними позиціях. Азербайджан отримає контроль над територіями Агдамського, Газаського, Кельбаджарського і Лачинського районів.