Азербайджан і Вірменія підписали мирну угоду за посередництва Росії.

Документом фактично закріплено військову поразку Єревану.

 

 

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президент Азербайджану Ільхам Алієв і президент Росії Володимир Путін домовилися про припинення війни в Нагірному Карабасі. Про це вірменський прем'єр написав на своїй сторінці в Facebook.

 

«Дорогі співвітчизники, сестри і брати. Я особисто ухвалив дуже важке рішення для себе і всіх нас. Це рішення я ухвалив внаслідок глибокого аналізу військової ситуації і завдяки людям, котрі найкраще володіють ситуацією», – написав він.

 

Пашинян назвав текст заяви «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен. Він підкреслив, що виходив з переконання, що «це найоптимальніше рішення в ситуації, що склалася». Пашинян також пообіцяв розповісти всі подробиці угоди найближчим часом.

 

«Це – не перемога, але й поразки не буде, допоки ви не визнаєте себе переможеним. Ми ніколи не визнаємо себе переможеними, і це повинно стати початком нашої ери національного єднання і відродження. Я стаю на коліна перед усіма нашими жертвами. Ми боролися до кінця. І ми переможемо» – запевнив глава вірменського кабміну.

 

Тим часом президент Азербайджану Ільхам Алієв виступив з телезверненням до співвітчизників. Він заявив, що в багаторічному конфлікті «ставиться крапка». Алієв також відзначив особливу роль Росії в розв'язанні кризи і подякував Володимирові Путіну за особисту участь у врегулюванні. Окрім того, азербайджанський лідер повідомив, що в реґіоні буде реалізовано «спільну миротворчу місію Росії і Туреччини». 

 

Президент РФ Путін підтвердив, що в зоні нагірно-карабахського конфлікту з десятого листопада оголошено повне припинення вогню і всіх воєнних дій. «Азербайджанська республіка і республіка Вірменія зупиняються на займаних ними позиціях», – заявив він.

 

У мирній угоді – дев'ять пунктів.  Окрім припинення вогню і військових дій на території Карабаху, домовленості передбачають обмін військовополоненими і тілами загиблих, а також розміщення російських вояків уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж Лачинського коридору. Йдеться про 1960 російських військовослужбовців лише зі стрілецькою зброєю. Міноборони РФ повідомило, що російські вояки вже вирушили до Карабаху.

 

А головне: Єреван до 15 листопада повинен повернути Азербайджану Кельбаджарський район, а до першого грудня – Лачинський район, залишаючи при цьому за собою Лачинський коридор (шириною 5 км), який буде забезпечувати зв'язок Нагірного Карабаху з Вірменією і не зачіпатиме місто Шушу.

10.11.2020

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