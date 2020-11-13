Львів'яни здобули «срібло» і «бронзу» на Євро-2020 з велотреку.

 

Велосипедист зі Львова Роман Гладиш сьогодні, 12 листопада, виборов срібну нагороду у гонці скретч на чемпіонаті Європи з велотреку серед чоловіків. Напередодні, 11 листопада,  львів’янка Тетяна Климченко здобула на чемпіонаті бронзову нагороду у гонці скретч серед жінок.

 

Фото https://suspilne.media

 

У гонці на 15 кілометрів Роман Гладиш зміг краще за інших претендентів на медалі включитися на останніх колах: конкуренти пропустили його натиск, і наздогнати не змогли. Це була не перша спроба Гладиш піти у відрив, однак саме вона принесла йому «срібло».

 

Для Романа Гладиша - це третя нагорода у скретчі на чемпіонатах Європи. 25-річний Гладиш вигравав «бронзу» у 2017 році та «золото» у 2018. Тепер у нього є повний комплект нагород на чемпіонатах Європи.

 

Фото https://suspilne.media

 

У четвер, 11 листопада, у гонці скретч серед жінок «бронзу» виграла львів’янка Тетяна Климченко. Переможницю у боротьбі за третє місце, яка точилася між українкою Климченко, британкою Еванс та росіянкою Клімовою, визначив фотофініш: найкращою з цієї трійки виявилася українка.

 

Для 26-річної львів'янки це друга медаль в кар'єрі на чемпіонатах Європи. У 2017 році в Берліні вона виграла «срібло» у скретчі.

 

Чемпіонат Європи з велотреку триває з 11 по 15 листопада. Усього буде розіграно 22 комплекти нагород.

 

13.11.2020

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