В Івано-Франківську запускають прокат велосипедів для містян.

У жовтні в Івано-Франківську запровадять пілотну послугу прокату велосипедів від компанії Nextbike Україна. Упродовж місця можна буде орендувати один зі ста велосипедів.

Фото www.facebook.com/ruslan.martsinkiv

Велосипеди Nextbike упродовж пілотного місяця будуть безстанційними, тобто залишити їх можна буде у будь-якому зручному місці. Якщо послуга виявиться затребуваною, її в повному обсязі запустять навесні наступного року.

Фото www.facebook.com/nextbike.ua

Зазначимо, система громадського велопрокату Nextbike, започаткована у німецькому Лейпцигу у 2004 році, сьогодні працює у понад 150 містах світу. В Україні у 2015 році Львів став першим містом, де запровадили систему громадського велопрокату. У місті встановлено 24 станції прокату і використовують 150 велосипедів. Це наймасштабніший проєкт Nextbike в Україні.

У 2018 році системи громадського велопрокату Nextbike запровадили в Києві, Харкові та Вінниці, а у 2019 – в Одесі.